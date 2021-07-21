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Almanya’da sellerde ölenlerin sayısı 171’e yükseldi

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Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 171’e çıktığı bildirildi.
Almanya’da sellerde ölenlerin sayısı 171’e yükseldi

Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 171’e çıktığı bildirildi.

Geçen çarşambadan bu yana devam eden sağanak yağış Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’u etkisi altına almıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier afet bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretten sonra görüntüler için ‘yürek parçalayıcı’ demiş ve dünyayı küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmeye çağırmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de “Korkarım ki daha kötüsü henüz yaşanmadı” diyerek tehlikenin devam ettiğine dikkat çekmişti.

Alman Haber Ajansının (DPA) Koblenz polisine dayandırdığı haberde, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 122’ye ulaştığı belirtildi.

Haberde Ahrweiler bölgesinde kayıp 155 kişinin arandığı, yaralıların sayısının da bu eyalette 763 olduğu bilgisi paylaşıldı. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi. Köln Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında Bad Münstereifel beldesinde henüz kimliği tespit edilmeyen bir ceset bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, daha önce kayıp olduğu bildirilen 850’den fazla kişiye telefonla ulaşıldığı, şu an Bonn/Rhein-Sieg bölgesinde 14, Euskirchen bölgesinde de iki kişinin arandığı belirtildi. Bavyera eyaletinde ise bir olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış gerçekleşmedi.

Öte yandan sel felaketinin meydana geldiği bölgede yardım çalışmalarından veya selden etkilenenlerin toplu barınma yerlerinde yerleştirilmelerinden dolayı Covid-19 vakalarının artmasından endişe ediliyor.

Rheinland-Pfalz eyaleti Sağlık Bakanlığı’nın bu sebeple selden etkilenen bölgelerde aşı kampanyası düzenlemeye hazırlandığı kaydedildi.

Diğer taraftan ‘Marburger Bund’ adlı tabipler birliğinin açıklamasında, afet bölgesinde hasta bakımına ilişkin endişeli olunduğu belirtilerek bu bölgede çok sayıda muayenehanenin sular altına kaldığı için çalışmadığı veya tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Açıklamada temel hasta bakımı için bölgede ‘acil muayenehanelerin’ ve ‘acil eczanelerin’ oluşturulması istendi.

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