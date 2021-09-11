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Almanya'da sınırdışı uygulaması yeniden yükselişe geçti

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Almanya'da iltica başvurusu kabul edilmeyen kişilerin sınırdışı edilmesi uygulaması pandeminin gerilemesiyle birlikte yeniden arttı.
Almanya'da sınırdışı uygulaması yeniden yükselişe geçti

Almanya'da iltica başvurusu kabul edilmeyen kişilerin sınırdışı edilmesi uygulaması pandeminin gerilemesiyle birlikte yeniden arttı. Federal İçişleri Bakanlığı, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta yılın ilk altı ayında 5 bin 688 kişinin Almanya'dan sınırdışı edildiğini açıkladı. 2020'nin ilk yarısında bu sayı 4 bin 616 olarak kayıtlara geçmişti.

Yılın ilk yarısında sınırdışı edilenlerin 541'i Gürcistan, 456'sı Arnavutluk, 300'ü Sırbistan, 241'i Pakistan ve 238'i Moldovya'ya sınırdışı edildi. Bakanlığın paylaştığı verilere göre Afganistan'a sınırdışı edilen insanların sayısı ise 140.

Sınırdışı edilenlerin 904'ünün 18 yaşından küçük 760'ının da kadın olduğu öğrenildi.

Havayoluyla sınırdışı edilenlerin sayısı 4 bin 889. 735 kişi karayoluyla 64 kişi de denizyoluyla ülkelerine gönderildi.

Almanya'da sınırdışılar en çok Frankfurt Havalimanı üzerinden gerçekleşiyor. Onu Düsseldorf ve Berlin-Brandenburg havalimanları takip ediyor.

Pandemide sınırdışı edilenlerin sayısı düştü

Almanya'dan 2015-2019 yılları arasında her yıl 20 ila 25 bin insan ülkelerine ya da diğer AB ülkelerine sınırdışı edildi. Koronavirüs pandemisinde sınırların kapatılması ve havayolu trafiğinin durma noktasına gelmesi nedeniyle 2020 yılında sınırdışı edilenlerin sayısı büyük oranda düştü.

Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke kişilerin durumuna bakılmaksızın Federal Hükümet ve eyalet yönetimlerinin olabildiğince fazla insanı sınırdışı etme yolunu seçtiğini söyledi. On yıllardır Almanya'da yaşayan insanların uygulama nedeniyle ailelerinden koparıldığını söyleyen Jelpke "savaşa, perspektifsizliğe ve sefalete doğru yapılan sınırdışıların sona erdirilmesini" istedi.

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