Almanya'da siyasi deprem: Aşırı sağ desteğiyle eyalet başbakanı seçilen liberal aday, çığ gibi tepki üzerine istifa etti

Thüringen'de AfD'nin radikal solu devirmek için desteklediği liberal FDP adayı Kemmerich, FDP-CDU vekillerinin de oyuyla eyalet başbakanı seçildi. Düne değin hiçbir anaakım parti 'neo faşistlerle' işbirliği yapmadığı gibi AfD desteğiyle seçilen de olmamıştı. Berlin'de hükümet çatırdarken, Merkel ve Lindner'in çağrısıyla Kemmerich istifa etti.

Almanya'nın Thüringen eyaletinde seçimi kazanan Sol Parti'nin değil, yüzde 5 barajını zar zor geçen liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) adayı eyalet başbakanı seçildi. Nasıl mı oldu? AB ve göçmen karşıtlığından tam yol aşırı sağa kayan Almanya için Alternatif (AfD) sayesinde.

Her açıdan ilk

Çarşamba günü Erfurt kentindeki eyalet parlamentosunda yapılan oylamada Sol Parti'nin adayı Bodo Ramelow 44 oy alırken, onu bir oyla geçen FDP'nin adayı Thomas Kemmerich başbakan seçildi. Zira Thüringen'de çok güçlü olan AfD radikal solcuları devirmek için Kemmerich'e destek verdi. Üstüne FDP lideri kendi partisiyle doğal müttefik olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) vekillerinin de oyunu aldı.

Bu da tüm Alman siyasetinde deprem etkisi yarattı.

Zira düne değin hiçbir anaakım parti 'neo faşist' gözüyle bakılan AfD ile işbirliği yapmamıştı, AfD desteğiyle seçilen eyalet başbakanı olmamıştı.

Holokost Anıtı'na 'Utanç Anıtı' diyen lider

Alman federal parlamentosunda (Bundestag) anamuhalefet konumundaki AfD'ye kalesi Thüringen'de en aşırılıkçı isimlerinden biri liderlik ediyor: Björn Höcke.

Holokost Anıtı'nın başkent Berlin'in merkezine yerleştirilmesine 'Utanç Anıtı' diyerek karşı çıkmasıyla tanınan Höcke ile CDU ve FDP'nin işbirliği yapması, dün gece kitleleri Berlin'deki FDP merkezi önünde ve Thüringen eyaleti çapında protesto gösterileri düzenlemeye itti.

Faşizme izin vermeyeceğini anlatırken 'şarlatan' diye bağırdılar

Kemmerich eyalet parlamentosuna hitabında 'faşizmin her türüne karşı olduğunu, AfD ve Höcke karşıtı olduğunu' anlatırken, konuşması 'şarlatan, ikiyüzlü' sözleriyle kesildi.

Eyalet parlamentosunda her partinin grup liderinin çiçek verip el sıkarak eyalet başbakanı seçilen şahsı tebrik etmesi töreni de sekteye uğradı.

Sol Parti suratına protesto etti

Sol Parti'nin eyalet teşkilatı ve parlamento grup lideri Susanne Hennig-Wellsow, elindeki çiçeği Kemmerich'in ayağına atıp el sıkışmadan çekti gitti.

Aşırı sağa set çekme barajı çöktü

#Dammbruch (baraj yıkılması) etiketi Alman sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok paylaşılan konu haline geldi.

Bunun üzerine Şansölye Merkel devreye girdi.

CDU'lu Başbakan, Thüringen'deki başbakan seçiminden geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Merkel: Affedilemez

Afrika’da resmi gezide bulunan Merkel, FDP adayı Thomas Kemmerich’in AfD-CDU-FDP oylarıyla başbakan seçilmesinin kesinlikle 'affedilemez' olduğunu söyleyerek "Demokrasi için kötü bir gün" dedi.

'Bundan geri dönülmesini' talep eden Almanya Başbakanı, böylece erken seçim talebinde bulunanların yanında yer aldı.

CDU teşkilatı genel merkez tarafından uyarılmasına rağmen neo faşistlerle işbirliği yaptı

CDU lideri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de dünkü seçim öncesi CDU ve FDP yerel teşkilatlarını uyardığını açıkladı.

CDU'nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Markus Söder, 'kabul edilmesi imkansız bir tabu yıkılması' eleştirisini getirdi.

Alman hükümetinin diğer ortağı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Vekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz da 'Thüringen'de olanların eyalet sınırlarını aştığını, ortakları CDU’nun federal teşkilatına yönelik ciddi şüpheleri ortaya çıkardığını' söyledi.

FDP lideri de eyalet başbakanlığının bırakılmasını istedi

Tepkiler karşısında FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Kemmerich'in başbakanlıktan çekilmesinden yana tavır koydu.

Bu büyük baskı karşısında çark eden Kemmerich'den ilkin eyalet parlamentosunun feshedilmesi ve yeniden seçimlere gidilmesini istediği açıklaması geldi.

Ardından Lindner'in Thüringen'e gidip basın toplantısı düzenlemesiyle Kemmerich eyalet başbakanlığından istifasını açıkladı.

Federal hükümetin ortakları cumartesi günü acil olarak toplanacak ve izleyecekleri tutumları belirleyecek.