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Almanya'da Sol Parti’den Türkiye kökenli liste başı aday

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Almanya’da Sol Parti, Avrupa Parlamentosu seçimleri için liste başı aday olarak Özlem Alev Demirel ile Martin Schirdewan’ı gösterdi.
Almanya'da Sol Parti’den Türkiye kökenli liste başı aday

Sol Parti'nin Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen kongresinde Avrupa Parlamentosu seçimleri için Özlem Alev Demirel ile Martin Schirdewan liste başı aday gösterildi. Yaklaşık 500 delegenin oy kullandığı seçimde 34 yaşındaki Demirel oyların yüzde 84,4’ünü, 43 yaşındaki Schirdewan ise oyların yüzde 83,8’ini aldı.

1989 yılında ailesiyle Almanya'ya gelen Demirel, Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'nda (ver.di) görev yapıyor. 2018 yılına kadar dört yıl boyunca Sol Parti'nin Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı Sözcülüğü görevini sürdüren Demirel, partinin sol kanadında sayılıyor. İki çocuk annesi olan Demirel istihdam ve sosyal politikalar konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.

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Martin Schirdewan ve Özlem Alev Demirel

 

2017 yılından beri Avrupa Parlamentosu üyesi olan ve partinin reformcu kanadında gösterilen Schirdewan kongrede yaptığı konuşmada "Avrupa Birliği'ni sola çekelim” ifadelerini kullandı. Avrupa'da "yanlış bir tasarruf ve kesinti politikasının” yürürlükte olduğunu ve "radikal bir rota değişikliğine” ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Schirdewan, "Herkese ait olan ve hiç kimseyi geride bırakmayan bir Avrupa'yı aşağıdan kuracağız” dedi.

2014 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oyların yüzde 7,4'ünü alan Sol Parti şu anda Avrupa Parlamentosu'nda yedi milletvekili ile temsil ediliyor. Avrupa Parlamentosu seçimleri bu yıl yapılacak.

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