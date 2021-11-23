Almanya'da son 1 günde 45 binden fazla vaka görüldü

Almanya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 45 bin 326 yeni vaka tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam COVID-19 vaka sayısı 5 milyon 430 bin 911'e yükseldi.

Son 24 saatte 45 bin 326 yeni vakanın görüldüğü ülkede, aktif vaka sayısı ise 651 bin 500'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 309 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 99 bin 433'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 399,8 olarak belirlendi.

İki doz COVID-19 aşısı olanların sayısı 56 milyon 600 bine yükseldi.