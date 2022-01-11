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Almanya'da sosyal medyada yeni dönem: İşlenen suçlar BKA'ya bildirilecek

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Almanya'da 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek Sosyal Ağ Platformu Yasası ile sosyal ağ firmaları, suç içeriklerini Federal Suç Dairesi'ne bildirmek zorunda kalacak.
Almanya'da sosyal medyada yeni dönem: İşlenen suçlar BKA'ya bildirilecek

Almanya'da 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek Sosyal Ağ Platformu Yasası ile sosyal ağ firmaları, suç içeriklerini Federal Suç Dairesi'ne bildirmek zorunda kalacak.

Almanya'da geçen yıl parlamentodaki düzenlemeyle ek ilaveler yapılan Sosyal Ağ Yasası hem platformlar hem kullanıcılar hem de güvenlik birimlerine yeni sorumluluklar getiriyor.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Federal Suç Dairesinin Federal Suç Dairesi (BKA) sosyal ağ platformlarında nefret başta olmak üzere suç unsuru oluşturan içerikler nedeniyle yılda yaklaşık 150 bin ceza davası açılmasını bekliyor.

200 kişi görevli olacak

Sosyal Ağ Platformu Yasası (NetzDG) gereği sadece suç içerikleri silinmeyecek, aynı zamanda şüpheliler polise bildirilecek.

BKA'ya bağlı 200 görevli "İnternetteki Suç İçeriğine İlişkin Merkezi Raporlama Bürosu'nda" internet ortamındaki suç içeriklerini raporlayacak ve yürütülen soruşturmaları takip edecek.

Söz konusu yasa ülkede tartışmaya yol açmış, Facebook ve Youtube gibi şirketler cezai sorumluluk açısından tüm gönderileri kendilerinin kontrol etmesi ve şüphe durumunda bunları bildirmesini orantısız bularak yürütmeyi durdurma davası açmıştı.

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