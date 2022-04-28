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Almanya’da soygun yapan Türk kızı Yasemin milyonlarca euroyla Ege’ye kaçmış

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Bremen kentinde, çalıştığı para taşıma şirketinden 8.2 milyon euro çalan Yasemin Gündoğan’ın (28), paraları Türkiye’ye kaçırdığı belirlendi.
Almanya’da soygun yapan Türk kızı Yasemin milyonlarca euroyla Ege’ye kaçmış

Almanya’nın Bremen kentinde, geçen yıl 21 Mayıs günü çalıştığı Loomis isimli para taşıma şirketini soyan ve 8.2 milyon Euro ile kaçan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan, halen bulunamadı. Ancak soygunla ilgili sır perdesi aralanmaya başladı…

Paraların Türkiye'ye kaçırıldığı ve soyguncu Yasemin ile kendisine yardım eden iki Türk arkadaşının Ege'de havuzlu villada kaldığı belirlendi.

İDDİANAME HAZIR, YASEMİN YOK

Alman Die Welt gazetesi, savcılığın hazırladığı iddianameye ulaştı ve Yasemin'in, arkadaş olup flörtleştiği 41 yaşındaki Henning B. isimli Alman sayesinde paraları çöp arabasıyla şirketten çıkardığını tespit etti.

Yasemin’in nerede olduğu halen bilinmiyor.

Soygundan önce Henning B.‘ye yemek teklifi eden ve hatta cep telefonunu veren Yasemin'in, böylece çöp arabasına konulan paraları çıkarmayı sağladığı, ardından da Berlin'den kiralanan ve çalıntı plaka takılan minibüse yükleyip kaçırdığı belirlendi.

İKİ TÜRK PARALARI KAÇIRDI

Paraların ise Türkiye'ye götürüldüğü saptandı. Paraların götürülmesinde ise şu anda eldeki tek sanık olan diğer Türk kızı Büşra S.‘nin (24) ve Büşra'nın arkadaşı Yiğit T.‘nin yardımcı olduğu belirtiliyor. Büşra S.‘nin soygun sonrasındaki telefon görüşmeleri savcılık dosyasına girdi.

Annesiyle görüşen Büşra S.‘nin şifreli ve şüpheli konuşmaları da kaydedildi. Büşra S.‘yi 6 yıla kadar hapis cezası beklerken, şimdilik denetimli serbestlikten yararlanıyor ve her gün karakola gidip imza veriyor.

VİLLADAN DÖNÜŞTE YAKALANDI

Soygunun ana kahramanı olan Yasemin Gündoğan'ın, Ege'de bir süre villada kaldıktan sonra izi kayboldu. Büşra S. ise yaklaşık iki haftalık Ege macerasının ardından Almanya'ya döndü ve polis tarafından yakalandı.

Ege’de tatil dönüşü yakalanan Büşra S. yargılanan tek isim.

Şu anda tek yargılanan da o. 11 Haziran günü Büşra S.‘nin evinde, soygundan kalan pay olduğu sanılan 26 bin 115 Euro bulunmuştu.

Almanya, Yasemin için Interpol aracılığıyla arama kararı çıkarttı. Ancak şu ana kadar bir izi bulunamadı. Villanın kimin üzerine olduğu ise bilinmiyor.

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