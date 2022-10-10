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Almanya’da SPD, Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde ilk sırayı aldı

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Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde yüzde 33,4 ile birinci oldu.
Almanya’da SPD, Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde ilk sırayı aldı

Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan seçimlere ilişkin geçici sonuçlar açıklandı.

Buna göre Olaf Scholz’un Başbakanlığını yaptığı federal hükümetin büyük ortağı SPD, oyların yüzde 33,4’ünü aldı. SPD, oy oranı 2017'de yapılan seçimlere göre 3,5 puan gerilemesine rağmen Aşağı Saksonya eyaletinde ilk sırada yer aldı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) de bir önceki seçime göre 5,5 puan düşüş yaşadı ve yüzde 28,1 ile ikinci oldu.

Oylarını 5,8 puan artıran Yeşiller Partisi de yüzde 14,5 ile seçimleri üçüncü sırada tamamladı.

İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) 5 yıl önceki seçimlere göre oylarını 4,7 puan artırarak yüzde 10,9'a ulaştı ve yeniden eyalet meclisine girdi.

Federal hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) ise 2017’deki seçimlere göre 2,8 puan kaybederek yüzde 4,7 oy aldı. FDP böylelikle yüzde 5’lik seçim barajını geçemedi ve meclis dışında kaldı.

Aynı şekilde Sol Parti de oyların yüzde 2,7’sini alarak seçim barajını geçemedi.

Böylelikle Aşağı Saksonya Eyalet Meclisinde SPD 57, CDU 47, Yeşiller 24 ve AfD 18 sandalye sahibi olacak.

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