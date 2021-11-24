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Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP, koalisyon sözleşmesinde mutabakat sağladı

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16 yıldır görevde bulunan Başbakan Angela Merkel'in koltuğuna Olaf Scholz geliyor
Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP, koalisyon sözleşmesinde mutabakat sağladı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında yeni hükümeti kurma konusunda mutabakata varıldı. 16 yıldır görevde bulunan Başbakan Angela Merkel'in koltuğuna Olaf Scholz geliyor.

Almanya'da yeni hükümet 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden 59 gün sonra belli oldu. Bugün Olaf Scholz kameralar karşısına geçerek 3 partinin koalisyon konusunda anlaşamaya vardığını açıkladı. Sürecin 5 Aralık'ta sonlanması ve Olaf Scholz'un yeni kabineyi oluşturulması bekleniyor.

Sputnik International'da yer alan habere göre yeni kabine de şekillenmeye başladı. Yeşiller Partisi'nden başbakan adayı olan Annalena Baerbock'un Dışişleri Bakanı, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck'in Başbakan Yardımcısı, FDP Başkanı Christian Lindner'in Ekonomi Bakanı ve SPD'den Christine Lambrecht'in İçişleri Bakanı olması bekleniyor.

Çifte vatandaşlık ve süresiz ikamet kolaylaştırılacak

Mutabakata varılan sözleşmeye göre, Almanya'da çifte vatandaşlık ve süresiz ikamet imkanı kolaylaştırılacak, Müslümanlara ait ibadethanelere koruma desteği verilebilecek.

Sözleşmede modern bir vatandaşlık yasası oluşturulduğu belirtilerek, "Bunu yapmak için çoklu vatandaşlığı etkinleştireceğiz ve Alman vatandaşlığı alma sürecini basitleştireceğiz. Kural olarak, vatandaşlığa kabul, beş yıl sonra, üç yıl sonra özel entegrasyon başarıları ile mümkün olmalıdır. Üç yıl sonra yerleşim izni (süresiz ikamet) alınmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Sözleşmede, Almanya'da yabancı ebeveynlerden doğan çocukların, ebeveynlerinden birinin beş yıldır Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi koşuluyla, Alman vatandaşlığı alabileceği belirtildi.

Almanya'ya gelen ilk nesil misafir işçi kuşağından vatandaşlık için istenen dil şartı seviyesinin düşürüleceği ifade edilen sözleşmede bu kişilerin vatandaşlığa alınmalarının kolaylaştırılacağı kaydedildi.

Almanya'da Müslümanların yaşamı

Sözleşmede Almanya'daki Müslümanların yaşamları da dikkate alınarak Müslüman yaşamının çeşitliliği ve gençlik derneklerinin destekleneceği vurgulandı.

Ülkede Müslümanlara ve kurumlarına yönelik artan tehdide karşı kapsamlı koruma, önleme gibi desteklerin sunulacağının belirtildiği sözleşmede dini cemaatler arasındaki iş birliğinin teşvik edileceğine vurgu yapıldı.

Asgari ücret 12 Euro olacak

Yeni hükümetin hedeflerinin yer aldığı protokolde, asgari saat ücretinin 12 Euro'ya çıkartılacağı ve seçme yaşının 16'ya indirileceği ifade edildi.

İklim kriziyle mücadelenin "insanlık görevi" olarak nitelendirildiği protokolde, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve bu bağlamda yatırım yapılması gerekliliğine işaret edildi.

Protokolde, ülkede özellikle büyük şehirlerde yaşanan konut sorununa çözüm getirileceği aktarılarak, yeni hükümetin yılda 400 bin konut inşa etmeyi ve kira artışlarını frenlemeyi hedeflediği vurgulandı.

Koalisyon protokolünde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin, yeni hükümet için merkezi konu olduğu ve bunun için bir kriz merkezi oluşturulacağı belirtildi.

Türkiye kısmı

Koalisyon sözleşmesinde Türkiye'ye de yer verildi.

Sözleşmede dış politika gerilimlerine rağmen Türkiye'nin, AB'nin önemli bir komşusu ve NATO'nun bir ortağı olmaya devam edeceği vurgulanarak, Almanya'da çok sayıda Türkün yaşıyor olmasının, iki ülke arasında özel bir yakınlık yarattığı belirtildi.

Türkiye'de demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan, kadın ve azınlık haklarının gerilediği öne sürülen sözleşmede, "Bu nedenle katılım müzakerelerinde hiçbir faslı kapatmayacağız veya yeni fasıl açmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Sözleşmede AB-Türkiye diyaloğunun süreceği, sivil toplum ve gençlik değişim programlarının geliştirileceği kaydedildi.

Almanya'daki mutabakat dünya basınında

WSJ: Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, Şansölye Angela Merkel'in yerini almaya hazırlanıyor

Üç partili koalisyon, iklim değişikliği ve dijital altyapıya odaklanarak ekonomiyi elden geçirmeyi hedefliyor.

Le Monde: Almanya'da SPD, Yeşiller ve Liberaller koalisyon anlaşmasına vardı

Anlaşmaya göre bütçede kemer sıkmaya geri dönülecek ve kömürden çıkış hızlandırılacak.

Başbakanlık'ın kapıları artık Sosyal Demokrat Olaf Scholz'a ardına kadar açık.

The Guardian: Alman partileri, Olaf Scholz'u Başbakan yapmak için koalisyonda anlaştı

Sosyal Demokrat, Yeşiller ve Liberal parti iki aylık müzakerelerin ardından hükümeti kurma konusunda anlaştılar.

CNN: Muhalefet partilerinin anlaşmaya varmasıyla Almanya'nın Merkel dönemi sona eriyor

Üç Alman siyasi partisi, uzun koalisyon müzakerelerinin ve Angela Merkel'in 16 yıl sonra görevden ayrıldığı tarihi bir seçimin ardından önerilen bir müstakbel şansölye sol eğilimli Olaf Scholz ile yeni bir hükümet için bir anlaşma imzaladı.

The Independent: Angela Merkel döneminin sonu: Almanya Aralık ayının ilk haftasında yeni hükümete kavuşacak

Yeni lider Olaf Scholz Aralık başında iktidara gelecek.

VOA: Alman partileri yeni koalisyon hükümeti için anlaşmanın hazır olduğunu açıkladı

Beşinci dönem için aday olmayan Merkel'in yerine 2018'den bu yana Maliye Bakanı ve Şansölye Yardımcısı olan 63 yaşındaki Scholz'un geçecek.

BBC: Almanya'da Scholz, Merkel dönemini sona erdirecek anlaşmayı imzaladı

Olaf Scholz, Angela Merkel liderliğindeki 16 yıllık hükümeti sona erdirme anlaşması kapsamında, Almanya'nın yeşil ekonomiye geçişi için geniş planları olan üç partili bir koalisyona başkanlık edecek.

Al Jazeera: Alman partileri hükümet koalisyonu anlaşmasını sundu

Üçlü koalisyon ile, Sosyal Demokrat Olaf Scholz'un şansölye olarak muhafazakar Angela Merkel'in yerini alacak.

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