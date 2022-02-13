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Almanya’da Steinmeier yeniden cumhurbaşkanı seçildi

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Almanya’da Steinmeier yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Almanya’da Steinmeier yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Cumhurbaşkanını seçmek için Federal Meclisin (Bundestag) 736 milletvekilinin yanı sıra eyaletlerin belirlediği aynı sayıda delegeden oluşan Federasyon Konsey, Federal Meclis binasının yanındaki Paul-Löbe binasında toplandı.

Burada, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas’ın yönetiminde yapılan seçimde Steinmeier ilk turda 1425 geçerli oyun 1045’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

1437 delegenin katıldığı ve 12 oyun geçersiz sayıldığı oylamada İslam ve göçmen karşıtı AfD’nin adayı Max Otte 140, Sol Parti adayı Gerhard Trabert 96 ve Özgür Seçmenler’in adayı Stefanie Gebauer 58 oy aldı, 86 delege çekimser kaldı.

Federal Meclis Başkanı Bas, seçimden önce yaptığı konuşmada, Kovid-19’dan korunmak için bu seçimlerde geniş çaplı sıkı tedbirlerin alındığına işaret ederek “Bu günlerde hiçbir şey normal değil." dedi.

Virüsün yayıldığına dikkati çeken Bas, salgının özellikle hasta ve zayıf insanlar için tehdit olduğunu kaydetti.

Bas, salgının yol açtığı kutuplaşmada toplumu birleştiren pek çok şeyin kaybolduğunu belirterek halkın birçoğunun devlet kurumlarına güvenini kaybettiğini anlattı.

Ülkedeki atmosferin bundan etkilendiğini belirten Bas, Kovid-19’un zor koşullarında halkı cesur olmaya çağırdı.

Ukrayna krizine de değinen Bas, Ukrayna’daki durumun kısa bir süre önce düşünülemeyecek bir şekilde geliştiğini, Almanya dahil birçok ülkenin vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etme çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Bas, barışın korunması çağrısında bulunarak "Savaş tehlikesini önlemek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanalım. Her savaşın sadece kaybedenleri var.” şeklinde konuştu.

Seçimlerde delegeler arasında eyalet meclislerinin belirlediği çok sayıda ünlü isim de oy kullandı.

Oy kullananlar arasında eski Başbakan Angela Merkel, Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick, Bayern Münih’in futbolcusu Leon Goretzka, Kimya Nobel Ödülü alan Benjamin List ve Astronot Alexander Gerst gibi isimler yer aldı.

Seçimler öncesinde yapılan dini ayinde Türkiye’nin Fetullahçı Terör Örgütü’nün dahil edilmesi nedeniyle tepki gösterdiği “House of One” projesinin sorumlularından Kadir Sancı da yer aldı.

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