Almanya’da tescilli olmayan hellimlere el konuldu (VİDEO)

1 Ekim 2021 tarihinden beridir ulusal düzeyde ve tüm AB üye ülkelerinde dolaşımı yasak olan tescil damgası taşımayan hellim adlı ürünlere Alman pazarında el konuldu.

Kıbrıs’ta Yunanca yayın yapan Fileleftheros Gazetesi’nin bugünkü manşetinde “Almanya’dan hellim bloku – Alman pazarında tescilli ürün damgası taşımayan ürünlere el kondu – Kıbrıs’ta halen görmezlikten geliyorlar, Avrupa açıklama talep etti” başlığıyla yer alan haberde, Alman makamlarının Avrupa sistemini bilgilendirmesi üzerine Kıbrıs’tan açıklama yapması istendiği belirtildi.

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nun Türkçe’ye aktardığı haberine göre Kıbrıs’taki makamlar menşe ismi korumalı ürün damgası taşımayan hellim adı altındaki ürünlerin yurtiçi pazarda dolaşımına göz yumuyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in “take it or leave it” önerisine dün hellim üreticilerinin cevap vermesi gerekirken hükümetten ek süre istediler. Üreticiler önümüzdeki Cuma gününe kadar Cumhurbaşkanının önerisine cevap vermek zorunda.

Hellim üreticileri ile keçi koyun sütü ve inek sütü üreticileri aralarında anlaşamadıkları takdirde bu kez Hükümetin yasaları katı bir şekilde uygulamaya koyacağı belirtildi.