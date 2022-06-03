  • BIST 2.601,17
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.5231
  • Euro 17.7436
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Almanya’da tren raydan çıktı, ölü ve yaralılar var

» »
Almanya’nın güneyinde tıklım tıklım dolu bir trenin raydan çıkması sonucu en az üç kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ağır yaralandı.
Almanya’da tren raydan çıktı, ölü ve yaralılar var

Almanya'nın güneyindeki Bavyera'ya bağlı kayak merkezi Garmisch-Partenkirchen kasabasında meydana gelen tren kazasında en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Münih'e giden ve tüm kompartımanları dolu olan trenin raydan çıkmasıyla ortalık bir anda can pazarına döndü. Olayda 60 kişinin yaralandığı, 16'sının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kaza sonrasında ambulanslar ve acil durum ekipleri olay yerine akın etti. Demiryolu hattı da geçici olarak kapatıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya ordusunu güçlendirmek için 100 milyar euro harcamaya hazırlanıyor02 Haziran 2022 Perşembe 09:03
  • Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi dün bakanlıkta PKK’yı görüştü01 Haziran 2022 Çarşamba 17:58
  • İsviçre, Danimarka’nın Ukrayna’ya zırhlı araç gönderme talebini reddetti01 Haziran 2022 Çarşamba 16:55
  • Avrupa havalimanları kısıtlamaların kalkmasına hazırlıksız yakalandı01 Haziran 2022 Çarşamba 16:42
  • Almanya, Ukrayna’ya hava savunma sistemi sağlayacak01 Haziran 2022 Çarşamba 15:40
  • BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek01 Haziran 2022 Çarşamba 10:04
  • Altında Çin ve sıkılaşma etkisi01 Haziran 2022 Çarşamba 09:49
  • AB Suriye rejimine uyguladığı yaptırımları uzattı01 Haziran 2022 Çarşamba 09:27
  • İngiltere AB'ye alternatif ittifak sistemi önerdiği iddiası01 Haziran 2022 Çarşamba 09:14
  • AB Olağanüstü Liderler Zirvesi’nde gündem Ukrayna31 Mayıs 2022 Salı 19:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti