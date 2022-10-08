Almanya’da tren seferleri durdu, sabotaj açıklaması geldi

Almanya'nın kuzeyinde bu sabah tren seferlerinin durduğu bildirildi. Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada, trenlerin telsiz sisteminde yaşanan teknik sorun yüzünden ülkenin kuzeyinin büyük bölümünde seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Ancak daha sonra demiryolu trafiğinin durmasının sabotaj kaynaklı olduğu açıklandı. Alman dpa haber ajansına konuşan Deutsche Bahn'dan bir yetkili, “Kabloları hedef alan sabotaj nedeniyle bu sabah tren seferlerini yaklaşık üç saat durdurmak zorunda kaldık” dedi.

Der Spiegel dergisi, tren hatlarındaki kabloların iki yerden kesildiğini aktardı.

İçişleri Bakanlığı ise olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Öte yandan sabotaj haberinin NATO ve AB'nin Avrupa'daki kritik altyapının korunması gerektiği uyarısının ardından gelmesi dikkat çekti.

Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım doğalgaz boru hattında geçen günlerde yaşanan sızıntılar büyük endişe yaratmış, hem Rusya hem de Avrupalı yetkililer olayın sabotajdan kaynaklandığını duyurmuştu.