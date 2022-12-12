Almanya’da trenlerde israfı azaltmak için porselen fincanlarda kahve verilecek

Gelecek yıldan itibaren, trenlerde müşterilere ücretsiz ve depozitosuz olarak sunulan yeniden kullanılabilir bardak, tabak ve kaseler ile siparişler verilecek. Artık yolcular, siparişlerinde kaliteli porselen veya cam tercih edebilecekler.

Bu, Deutsche Bahn’ın karbon ayak izini azaltmak için attığı ilk adım değil. The Guardian’ın haberine göre şirket, bu yılın mart ayından bu yana trenlerde sunulan menüsünün yüzde 50’den fazlasını vegan veya vejetaryen yemeklerle değiştirdi.

The Independent’ın haberine göre de Deutsche Bahn trenlerindeki yolcular talep üzerine plastik veya karton paket servisi de alabilecekler.

Trenlerdeki bu yeni uygulama, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak. Tek kullanımlık ambalajlar tamamen yasaklanmasa da ülkedeki tüm restoran ve kafeler yeni yıla girerken çevre dostu bir alternatifi ücretsiz olarak sunmakla yükümlü olacak.