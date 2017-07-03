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Almanya'da tur otobüsü alev aldı: Can kaybı var

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Almanya'da tur otobüsü alev aldı: Can kaybı var
Almanya'nın güneyinde bir tur otobüsü, tırla çarpışması sonucu alev aldı. Kazada 30 kişi yaralanırken, akıbeti bilinmeyen 18 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Almanya'nın güneyinde sabah saatlerinde bir tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı.

Bavyera eyaletindeki Münchberg kasabası yakınlarında A9 otoyolunda meydana gelen kaza sonrası tur otobüsünün alev aldığı bildirildi.

Bayreuth polisi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, otobüste 2'si şoför 48 kişinin bulunduğunu ve 18 kişinin ise akıbetinin bilinmediğini bildirmişti. Ancak öğle saatlerinde yapılan açıklamada, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, izine ulaşılamayan 18 kişinin yaşamını yitirdiğini düşünüyor.  

Polis, "kayıp yolcuların şok halinde kaçmış olabileceğini" gözönünde bulunduruyordu.

Tur yolcularının Saksonya eyaletinden geldiği bildirildi. Tam olarak ayrıntı verilmedi. Turu düzenleyen firmanın adı da açıklanmadı.

Kaza yerine 200'e yakın ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Arama kurtarma helikopterleri de göreve katıldı.

Kazanın meydana geldiği yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polis Twitter'da yayınladığı iletide, vatandaşlardan kaza bölgesinin etrafındaki yolları kullanmalarını ve güney yönünde A72 ve A93 otobanlarını kullanmalarını istedi.

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