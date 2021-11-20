  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Almanya’da Türk Babanın Kıskançlık Cinayeti

» »
Almanya’da Türk Babanın Kıskançlık Cinayeti… Öldürüp Ren Nehri’ne Attı
Almanya’da Türk Babanın Kıskançlık Cinayeti

Almanya'nın Köln kentine yakın Niehl kasabasında 24 yaşındaki Anıl G. isimli Türk baba, 4 yaşındaki oğlu ve bir süre birlikte yaşadığı oğlunun annesi Derya S.‘yi bıçaklayarak öldürmekten tutuklandı. Türk babanın, kıskançlık krizine girip buluşmaya çalıştığı eski hayat arkadaşı ile oğlunu öldürdükten sonra Ren Nehri’ne attığı belirtiliyor.

Pazar akşamı işlenen korkunç cinayetten bir gün sonra Derya S.‘nin cesedi, Niehl'de bir liman mendireğinin altından çıkarıldı.

4 yaşındaki çocuğun cesedi ise Ren Nehri'nin Köln'den geçen bölümünde bulundu. Derya S.‘nin bir süre önce, Anıl G.‘ye başka biriyle birlikte olduğunu söylediği belirtiliyor. Anıl G.‘nin, telefon kayıtlarında yapılan incelemede olay günü, cinayetin işlendiği yere gittiğine dair sinyaller bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Cinayette kullanılan bıçak halen kayıp ve gözaltındaki Anıl'ın ise suçlamaları reddettiği belirtiliyor. Ancak savcı, katil ve kurbanlarının cinayet mahallinde buluştuğuna ilişkin deliller olduğunu açıkladı. Ayrıca Anıl ile Derya arasındaki çeşitli yazışmalar da savcılık tarafından değerlendiriliyor.

Derya ile oğlunun defnedilmesi için arkadaşı Gina M. tarafından internette bir yardım kampanyası başlatıldı ve şu ana kadar 16 bin euro toplandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SKANDAL İDDİALAR: "400'e yakın oyuncu genç yaşta cinsel istismara uğradı"19 Kasım 2021 Cuma 19:32
  • Avusturya'da Yeniden Sokağa Çıkma Kısıtlama Uygulanacak19 Kasım 2021 Cuma 19:20
  • Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü19 Kasım 2021 Cuma 16:50
  • Almanya'da üç siyasi parti, eğlence amaçlı esrar satışı ve kullanımı konusunda uzlaştı19 Kasım 2021 Cuma 16:33
  • Fransa'da sarı yelekliler tekrar meydanlara iniyor19 Kasım 2021 Cuma 14:16
  • Belarus sınırdaki göçmen kampını tahliye etti19 Kasım 2021 Cuma 13:42
  • Her çocuğa bisiklet vaadi ile Avusturya'nın ilk komünist belediye başkanı, yemin ederek göreve başladı19 Kasım 2021 Cuma 12:42
  • Avrupa’da savaş hali: Bölge corona virüsünün pençesinde19 Kasım 2021 Cuma 12:01
  • Eski Avusturya Başbakanı Kurz'un dokunulmazlığı kaldırıldı19 Kasım 2021 Cuma 10:02
  • Alman meclisinde yeni korona önlemleri kabul edildi18 Kasım 2021 Perşembe 22:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti