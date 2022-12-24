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Almanya’da Türk vatandaşının cenazesinin yakılmasına tepkiler büyüyor

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Almanya'da yaşayan Türkler, cenazesi yakılan Abdulkadir Sargın konusunda açıklama bekliyor.
Almanya’da Türk vatandaşının cenazesinin yakılmasına tepkiler büyüyor

Türkiye’nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, Abdulkadir Sargın’ın (71) cenazesinin yanlışlıkla yakılması konusunda yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi. Kaya, Sargın’ın durumunu öğrendikten sonra ailenin Başkonsolosluğa ve Dışişleri Bakanlığına ulaştığını anlattı.

Hemen en üst düzeyde eyalet makamlarıyla temasa geçtiklerini belirten Kaya, “Kendilerine konunun takipçisi olduğumuzu, Dışişleri Bakanlığımızın da en üst düzeyde konuyu takip ettiğini ve açıklama getirmelerini beklediğimizi ilettik” dedi. Kaya, bu tür bir olayın gerçekleşmesinin çok vahim olduğunu dile getirerek, İslamiyet’te cenazenin yakılarak defnedilmesinin mümkün olmadığını ve bunun Türk toplumunda endişelere yol açtığını ifade etti.

Vatandaşların kendilerine endişelerini anlattıklarını belirten Kaya, şunları aktardı:

“Her yeni bir vaka bu endişeleri pekiştiriyor. Vatandaşlarımızın bu tür yanlış olayların, karışıklıkların bir daha meydana gelmeyeceği konusunda emin olmaya ihtiyaçları var. Bu bir korkuya yol açıyor. Bu korkuların giderilmesi için de ilgili kurumlarda, hastanelerde, cenaze evlerinde personelin gerekli hassasiyeti taşıyor ve gerekli bilgilere sahip olması gerekiyor. Bu konuda da üst düzey yönlendirme gerekiyor. Ancak bu şekilde bu elim vakalar önlenebilir.”

Türk toplumunun endişelerinin giderilmesi için öncelikle bu olayın açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

“Neden olmuş, nerede eksiklik olmuş, ne atlanmış, gerekli takibatın yapılması bundan sonra da bu olayların engellenmesi için gerekli bilgilerin ve hassasiyetin taşınması kurumlarda ve personel nezdinde bunun sağlanması gerekiyor. Biz Başkonsolosluk olarak Bakanlığımızın riyasetinde bunu takip etmeye devam edeceğiz. Alman makamlarıyla irtibat halinde olmaya devam edeceğiz. Ailenin hukuki süreci başlatmak istediğini öğrendik. Başkonsolosluk ve Dışişleri Bakanlığımız gerekli desteği verecek.”

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