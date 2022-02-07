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Almanya’da Türkçe Için Son Şansı: Dilekçe Verilmeli

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Türkçe’yi kurtarmak için, Türkçe yerine ileride yine "Arapça veya Çince" gelmesini engelleyebilmek için bu dilekçelerin hemen doldurulup çocuklarla okullara verilmesi gerekiyor.
Almanya’da Türkçe Için Son Şansı: Dilekçe Verilmeli

Almanya’nın en zengin bölgesi Hessen Eyaleti'nde geçen yıl “Türkçe'yi seçmeli ders” olmaktan çıkaran ve yerine “Arapça ile Çince” koyan Eyalet Eğitim Bakanlığı, bu kez “yabancı kökenli ailelere”, geldikleri ülkenin dilini okulda seçebilmesi için dilekçe gönderdi.

3 Şubat'ta okullara gönderilen dilekçenin, 9 Şubat'a kadar Türk ya da Türk kökenli veliler tarafından “Türkçe” seçeneği işaret edilerek okula geri verilmesi gerekiyor. Dilekçede, Almanya'da bulunan göçmenlerin geldikleri ülkelerin dilleri yer alıyor.

YOĞUN BAŞVURU ÖNEMLİ

Bu dilekçe, eyalette Türkçe'nin önemini gösterebilmek açısından son bir şans. Çünkü, köken dilini öğrenmek isteyen kişi sayısı çok olursa, bu dile olan ilgiyi gösterecek ve gelecek yıllarda Türkçe'nin “diğer tüm öğrenciler için de okullarda seçmeli ders olarak“ okutulmasının önü açılacak.

Bazı Türk veliler bu dilekçeyi aldığını belirtirken, birçok okulda henüz dağıtılmadığı da öğrenildi. Hessen Eyaleti Türk Dernekleri İnisiyatifi Platformu, Türk ailelere, dilekçelerin ihmal edilmemesi için çağrıda bulundu.

KENDİNİZ BULUP DOLDURUN

Dilekçeyi alan öğrencilerin velilerinin, Türkçe kısmını işaretleyip hemen çocuğuyla okula geri göndermesi gerekiyor.

Ya da, öğrenciye henüz verilmemişse bu dilekçeyi doldurup velilerin okula iletmesi gerekiyor.

Hessen Eyaleti'nde yaşayan yaklaşık 270 bin Türk ve Türk kökenlinin, anadili eğitim fırsatı için son 3 gün…

TÜRKÇE YERİNE ARAPÇA GELECEK

Almanya’da her eyalet, okul müfredatını ve seçimlik dersleri kendileri belirliyor.

Kuzey Ren Vestfalya’da öğrenciler isterse, Türkçe’yi seçmeli ders olarak alabiliyor. Hessen Eyaleti ise geçen yıl Türkçe’yi seçmeli ders olmaktan çıkarmış, yerine Arapça, Lehçe, Portekizce ve Çince getirmişti. Bu karar en büyük göçmen grubu olan Türklerin tepkisini çekmişti.

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