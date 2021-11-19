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Almanya'da üç siyasi parti, eğlence amaçlı esrar satışı ve kullanımı konusunda uzlaştı

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Almanya'da koalisyon hükümeti görüşmelerini sürdüren partiler, eğlence amaçlı esrar satışını ve kullanımını yasal hale getirme üzerinde anlaştı.
Almanya'da üç siyasi parti, eğlence amaçlı esrar satışı ve kullanımı konusunda uzlaştı

Merkez sol Sosyal Demokrat Parti (SPD), çevreci çizgideki Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon uzun süredir konu üzerinde müzakere yürütüyordu.

Alman medyasında çıkan ve bir sağlık kurulunun raporuna dayandırılan haberlere göre üç parti, 'lisanslı mağazalarda, yetişkinlere yönelik tüketim amacıyla esrar satışını ve kullanımını yasal hale getirmeyi' planlıyor.

Lisanslı mağazalarda satışın kalite kontrolünü sağlayacağı, kontamine ürünlerin dağıtımını önleyeceği ve küçük yaştaki kişilerin korunmasını da garanti edeceği belirtildi.

Ülkede esrar ekiminin yasal hale getirilip getirilmeyeceği henüz belli değil.

Almanya'da tıbbi amaç dışında esrar satışı yasak. Ancak özellikle Yeşiller ve FDP, uzun süredir yasalarla düzenlenmiş bir ticaretin gerekliliği konusunda baskı yapıyor.

Koalisyon, yasanın Alman toplumu üzerindeki etkisini değerlendirmek için dört yıllık bir deneme süreci planlıyor.

Düsseldorf Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, esrarın yasallaştırılması Almanya'ya yılda 4,7 milyar euro ek gelir getirebilir.

Alman polis sendikaları ise geçtiğimiz günlerde hükümet görüşmelerini sürdüren partilere, "uyuşturucunun yasallaştırılmaması" uyarısında bulunmuştu.

Üç partiden oluşan koalisyon ayrıca, vatandaşların kullandıkları uyuşturucuların kimyasal bileşimlerini kontrol ettirebilecekleri ve özellikle tehlikeli içerikler konusunda uyarı alabilecekleri uyuşturucu kontrol modellerini genişletmeyi de planlıyor.

 
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