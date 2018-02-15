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Almanya'da ücretsiz toplu taşımacılık planı

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Almanya'da ücretsiz toplu taşımacılık planı
Almanya hava kirliliğini azaltmak üzere beş pilot kentte ücretsiz toplu taşımacılık uygulamasına geçmeyi planlıyor. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, önlemlerin şimdilik plan aşamasında olduğunu söyledi

Almanya'da hava kirliliğini azaltmak için beş pilot kentte kısa mesafeli toplu taşımanın ücretsiz yapılması planı tartışmalara yol açtı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, işbaşındaki geçici hükümetin hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik önerilerini içeren bir mektubu AB Komisyonu’na ilettiğini, ancak önlemlerin henüz plan aşamasında olduğunu vurguladı.

Seibert kısa mesafelerde ücretsiz toplu taşıma konusunda öncelikle eyaletler ve belediyelerle görüş alış verişinde bulunacaklarını belirtti.

Almanya Çevre Bakanlığı’nın bir sözcüsü ise AB Komisyonu’na gönderilen mektupta pilot kentler olarak seçilen Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen ve Mannheim'da bazı önlemlerin denenmesinin planlandığını, bu çerçevede sınırlı bir süre için ücretsiz taşımacılığın test edilebileceğini belirtti. Sözcü, sonuçta yerel yönetimlerin bu konuda ne yapacaklarına kendilerinin karar vereceğini de vurguladı.

Almanya’da işbaşındaki geçici hükümetin hava kirliliğini azaltmak üzere AB Komisyonu’na gönderdiği mektup Salı günü kamuoyuna yansımış, önerilen önlemler arasında "otomobil sayısının azaltılması için yerel yönetimlerle birlikte ücretsiz kısa mesafe toplu taşımacılığın da ele alınması" yer almıştı.

Deutschland Symbolbild Öffentlicher Nahverkehr (picture alliance/dpa/H.-C. Dittrich)

Alman hükümetinin önerdiği önlemlerin, Avrupa Komisyonu’nun bu konuda Avrupa Adalet Divanı’na şikayet girişimini önlemeyi amaçladığına işaret ediliyor. AB Komisyonu'nun çevreden sorumlu üyesi Karmenu Vella, hava kirliliğine karşı ek önlemler almaları için Almanya'nın da aralarında bulunduğu bazı AB ülkelerine geçen hafta sonuna kadar mühlet tanımıştı.


Tepkiler genelde olumlu
Alman hükümetinin ortaya attığı kısa mesafeli toplu taşımacılığın ücretsiz yapılması önerisine sendikalardan farklı tepkiler geldi.

Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di) Genel Başkanı Frank Bsirske öneriyi çevreye ve vatandaşlara getirisi olacak “fevkalade bir girişim” olarak niteledi. Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası (EVG) Genel Başkanı Alexander Kirchner ise hükümetin planladığı önlemlerin kentlerdeki hava kirliliğini azaltacağı konusunda kuşkulu olduğunu söyledi. Tren seferlerindeki iptallere, kalabalıklığa ve gecikmelere işaret eden Kirchner, "Gerekli olan, kısa mesafe taşımacılığın cazip hale getirilmesidir. İyi hizmet verilmesi halinde yolcular parayı da öder. Dolayısıyla bu, yanlış yönde yürütülen bir tartışma" dedi.

Köln Belediyesi Çevre İşleri Şube Müdürü Harald Rau, kentlerde otomobil sayısının azaltılmasının şart olduğunu, yakın mesafe toplu taşımacılığın ücretsiz olması durumunda vatandaşların toplu taşımacılığa daha fazla ilgi göstereceğini söyledi. Rau, ancak bunun için iyi bir altyapı oluşturulması gerektiğine dikkat çekerek, bunun da orta ya da uzun vadede gerçekleştirilebileceğini kaydetti. 

Köln Toplu Taşımacılık İşletmeleri Başkanı Jürgen Fenske de “Hükümet kısa mesafe toplu taşımacılığın hava kirliliğinin azaltılmasında ve iklimin korunmasında kilit rol oynadığını artık nihayet kavradı“ diyerek Alman hükümetinin planına destek verdi.

 

© Deutsche Welle Türkçe

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