Almanya’da Üniversite Bölgesinde Silahlı Saldırı: Yaralılar Var

Alman polisi, ülkenin güneybatısındaki üniversite kenti Heidelberg’de silahlı bir saldırganın uzun namlulu silahla ateş açtığını duyurdu.

Reuters’ın son dakika olarak aktardığı habere göre, Alman polisi Twitter’dan yaptığı açıklamada, Heidelberg’deki Neuenheimer Feld’de silahlı bir saldırganın ateş açtığını, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Bölge, polis kordonu altına alınırken, yaralıların hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Alman polisi, saldırganın tek kişi olduğunu ve olayın hemen ardından öldürüldüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın terör saldırısı mı yoksa bireysel bir eylem olup olmadığı henüz bilinmiyor.