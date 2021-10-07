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Almanya’da üretime tedarik zinciri freni

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Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik durgunluğu aşmaya çalışıyor. Ancak son açıklanan veriler Ağustos ayında üretimin düştüğünü gösterdi.
Almanya’da üretime tedarik zinciri freni

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik durgunluğu aşmaya çalışıyor. Ancak son açıklanan veriler Ağustos ayında üretimin düştüğünü gösterdi.

Federal İstatistik Dairesi (Destatis) tarafından yapılan açıklamada sanayi, inşaat ve enerji sektörlerini kapsayan üreticilerin, bir önceki aya göre toplam yüzde 4 daha az üretim yaptığı belirtildi. Böylece Nisan 2020'den, yani salgındaki ilk kapanmadan bu yana, üretimde en büyük aylık gerileme yaşandı.

Üretim korona öncesinin yüzde 9 altında

Reuters'ın yaptığı bir ankette ekonomistler Temmuz ayında yaşanan yüzde 1,3'lük artıştan sonra Ağustos ayında sadece yüzde 0,4'lük bir düşüş beklediklerini söylemişti. Üretim Şubat 2020'de yani salgın başlamadan önceki düzeyin halen yüzde 9 altında bulunuyor.

Enerji ve inşaat sektörü hariç sanayi üretimi Ağustos'ta yüzde 4,7 düşüş kaydetti. Federal İstatistik Dairesi açıklamasında "Üreticiler ara mallarda tedarik darboğazı nedeniyle üretim sıkıntısı yaşıyor" tespitine yer verildi. Ekonomi Bakanlığı da durumu aynı yönde değerlendiriyor. Bakanlık açıklamasında "Hammadde ve ara mallardaki tedarik darboğazı şimdiye kadar varsayılandan daha ciddi" denildi.

Otomotiv sektöründe şirket tatillerinin bu yıl Ağustos ayında yapılmasının da bu sonuca etkisi olduğu kaydedildi.

Tedarik sıkıntısı

Ağustos ayında yeni siparişlerde yüzde 8'lik düşüş kaydedilmesine rağmen şirketlerin sipariş stoklarının dolu olduğu, ancak çip gibi ara mamullerin tedariğinde sıkıntı yaşanması nedeniyle siparişlerin üretilemediği belirtiliyor. Sanayi şirketlerinin yaklaşık yüzde 80'i mamul darlığından şikayet ediyor.

Ancak üreticiler umutlu. Üretim beklentileri barometresi Eylül ayında 2 puan artarak 29'a yükseldi. Münih'teki ifo Enstitüsü'nden araştırmacı Klaus Wohlrabe, sipariş defterlerinin dolu olduğunu ve üretim görünümünün de salgın öncesini yakalama etkisiyle pozitif olduğunu aktardı.

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