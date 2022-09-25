Almanya’da Üşüyen Milletvekillerine Battaniye Teklifi

Almanya’da Thüringen Eyalet Parlamentosu Başkanı Birgit Pommer, 22 Eylül’de gerçekleştirilen 90. oturumda milletvekillerine genel kurul salonunun soğuk olması nedeniyle battaniye alabileceklerini söyledi.



“Burası baya soğuk. Kullanabileceğiniz birkaç battaniye var burada. Belki önceliği kadınlara bırakırsanız daha iyi olur. Bir dahaki sefere, burada 8-9 saat oturulduğunda herkesin bu ısıya dayanabilmesi için kesinlikle bir düzenleme yapacağız.”



Eyalet parlamentosunun internet sitesine yüklenen görüntülerde, Pommer’in teklifine rağmen hiçbir milletvekilinin battaniye almadığı görülüyor.



Thüringen eyalet yönetimi, enerjiden tasarruf etmek için kamu binalarında ısıyı 19 santigrat dereceye düşürme kararı almıştı.