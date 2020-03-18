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Almanya'da vaka sayısı 10 bini aştı .

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Almanya'da vaka sayısı 10 bini aştı .
Almanya'da vaka sayısı 10 bini aştı .

Almanya'da koronavirüs vaka sayısının 10 bini aştığı bildirildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26. Başbakan Angela Merkel'in akşam saatlerinde televizyondan halka seslenmesi bekleniyor.

Almanya'da koronavirüs vaka sayısının on bini aştığı bildirildi. T-Online internet haber sitesinin resmi verilerde yaptığı derlemeye göre ülke çapında Çarşamba günü TSİ 13.40 itibarıyla teyitli 10 bin 87 vaka bulunuyor. Ölü sayısı ise 26 olarak kaydedildi. T-Online, verilerin eyaletler ve bakanlıklardan temin edilen resmi rakamlardan derlendiğini bildirdi.

Başbakan Angela Merkel'in akşam saatlerinde hükümetin aldığı önlemlerle ilgili bilgi vermek üzere televizyond halka seslenmesi bekleniyor. Hükümet sözcüsü, Merkel'in konuşmasında yeni önlemler açıklamayacağını, halk mevcut önlemleri uygulamaya çağıracağını bildirdi.

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