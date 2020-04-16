Almanya'da Vaka Sayısı 130 Bini Aştı

Almanya'da bir gün içinde 2 bin 866 yeni vaka.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son 24 içinde 2 bin 866 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle vaka sayısı 130 bin 450'ye yükseldi. Ülkede, COVID-19 nedeniyle 315 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam ölü sayısı 3 bin 569 olarak kaydedildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünyada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler arasında Almanya dördüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada ise ABD, İspanya ve İtalya yer alıyor.