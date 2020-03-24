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Almanya'da vaka sayısı 27 bin 436'ya, ölümler 114'e yükseldi

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Almanya'da vaka sayısı 27 bin 436'ya, ölümler 114'e yükseldi
Almanya'da vaka sayısı 27 bin 436'ya, ölümler 114'e yükseldi

Alman Robert Koch Enstitüsü'nün bu sabah yaptığı açıklamaya göre ülkede bir günde 4 bin 764 yeni koronavirüs vakası tespit edilerek, virüsün bulaştığı kişi sayısı 27 bin 436'ya çıktı.

Enstitü koronavirüs bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 28 artarak 114'e ulaştığını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Pazar akşamı yaptığı açıklamanın ardından kendisini 14 günlük karantinaya almıştı.

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