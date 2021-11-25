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Almanya'da vakalar zirvede: Hükümet acil durum uyarısı yaptı

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Almanya'da COVID-19 salgınında vakalar son 24 saatte 75 bin 991 ile rekor seviyeye ulaşırken virüsten ölenlerin toplam sayısı 100 bini geçti.
Almanya'da vakalar zirvede: Hükümet acil durum uyarısı yaptı

Almanya'da COVID-19 salgınında vakalar son 24 saatte 75 bin 991 ile rekor seviyeye ulaşırken virüsten ölenlerin toplam sayısı 100 bini geçti. Alman hükümeti, "Bu ülkede benzerini yaşamadığımız acil duruma doğru gidiyoruz." açıklamasını yaptı.

Robert Koch Enstitüsü, ülkede son 24 saatte 75 bin 991 yeni vakanın görüldüğünü ve 351 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylelikle toplam vaka sayısı 5 milyon 573 bin 756'ya çıkarken COVID-19'dan ölenlerin sayısı 100 bin 119'a ulaştı.

Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 4 bin 70 hastanın bulunduğu, bunlardan 2 bin 124'ünün entübe edildiği aktarıldı.

Alman hükümeti: Acil duruma gidiyoruz

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel’in ülkede yeni hükümeti kuracak partilerin liderleriyle salgındaki ciddi durumu görüştüğü bilgisini paylaştı.

Durumun dramatik olduğunu belirten Seibert, "Bu ülkede benzerini yaşamadığımız acil duruma doğru gidiyoruz. Hastaneler hızla doluyor. Yataklar ve mevcut yoğun bakım personeli azalıyor." dedi.

Hastanelerde kapasite alarmı

Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği Başkanı Gernot Marx, bazı hastanelerin halihazırda "akut aşırı yüklenme" ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Hastanelerin kapasitenin sınırına geldiği Thüringen eyaletinin Sağlık Bakanı Heike Werner ise eyalet meclisinde 14 hastanın ülkenin kuzeyindeki eyaletlere nakledileceğini açıkladı.

Başka hastaların da bunları takip edeceğini aktaran Werner, "Umarım Hamburg, Bremen, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletindeki hastaneler gelecekte de bu hastaları da kabul etme durumunda kalmayı sürdürürler." dedi.

Almanya, geçen hafta koronavirüs tedbirlerini sıkılaştırma kararı almıştı. Salgından en fazla etkilenen bölgeler için kapanma talimatı verilmişti.

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