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Almanya’da vasıflı eleman açığı giderek büyüyor

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Almanya’da şirketler vasıflı eleman bulmakta zorlanırken, uzmanlar açığın yabancı çalışanlarla kapatılabileceğini belirtiyor. Ancak dil ve diploma denkliği gibi konular vasıflı işgücü göçünün önünde bir engel.
Almanya’da vasıflı eleman açığı giderek büyüyor

Almanya'da vasıflı eleman açığı giderek büyüyor. Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, şirketlerin vasıflı eleman bulma konusunda yaşadığı sıkıntının önümüzdeki dönemlerde de süreceğini ortaya koydu.

Sonuçları Perşembe günü açıklanan araştırma kapsamında 7 bin 500 şirket yöneticisi ile anket çalışması yapıldı. Ankete katılan yöneticilerin üçte ikisi şu an için vasıflı personel eksikliği çektiklerini aktarırken, aynı yöneticilerin yüzde 54'ü, geçtiğmiz yıl sonu itibarıyla vasıflı personel noksanlığından yakındıklarını belirtti. Böylece 2021'de nitelikli eleman açığından şikayet eden şirket sayısı önemli ölçüde artmış oldu.

Görüşlerine başvurulan şirket yöneticileri, önümüzdeki süreçte de nitelikli eleman sıkıntılarının sürüceği öngörüsünde bulundu. Buna göre yöneticilerin üçte ikisi 2022'de ihtiyaç duyduklarından daha az vasıflı eleman istihdam edeceklerini tahmin ediyor.

Almanya'da halihazırda meslek eğitimini tamamlamış nitelikli eleman eksikliği görülüyor. Şirketlerin yüzde 48'i bu alanda eksiklik bildirirken, sadece yüzde 27'si akademisyen eksikliğinden şikayet etti.

Sağlık sektöründe açık büyük

Araştırmaya göre nitelikli eleman eksikliği özellikle hasta ve yaşlı bakımı ile genel olarak sağlık sektörünü olumsuz yönde etkileniyor. Bölgesel açıdan bakıldığında ise neredeyse tüm eyaletlerdeki açığın giderek büyüdüğü ortaya çıkıyor.

Bavyera, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen'de ise sorun diğer eyaletlere göre daha fazla. Berlin, Bremen ve Saarland'da ise nispeten daha az açık bulunuyor.

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Uzmandan göç önerisi

Bertelsmann Vakfı Göç Uzmanı Matthias Mayer, "Vasıflı işgücü sıkıntısı giderek büyüyor ve bu sıkıntının çözümü ise görünürde yok" dedi. Toplumun yaşlanması ve sosyal-ekolojik değişimin yol açtığı nitekli eleman açığı sorunun üstesinden gelmek için sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Mayer, "Eğitimin yanı sıra göç de bu konuda önemli bir rol oynamaktadır" ifadesini kullandı.

Ancak, ankete göre, her altı şirketten sadece biri yurtdışından vasıflı eleman almaya yanaşıyor. Şirketler daha çok kendi bünyelerinde eleman yetiştirmeyi tercih ettiklerini belirtiyorlar. Çoğu şirket dil yetersizliği, yabancı diplomaların tanınması ve başvuranların çalışma ile yaşam koşulları hakkında yanlış bilgilere sahip olmalarını engel olarak görüyor.

Mayer, Almanya'nın 2020 yılında yürürlüğe giren Nitelikli İşgücü Göçü Yasası'nın olanaklarını daha da iyi kullanması gerektiğini belirtirken, özellikle eksikliğin büyük olduğu sektörler için orta düzeyde nitelikleri olan yabancı uzmanlara çok daha fazla odaklanılması gerektiğini vurguladı.

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