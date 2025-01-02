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Almanya'da vize süreci 2025'de dijital oluyor

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Almanya'da 2025'te vize başvuru süreci büyük ölçüde dijitalleşecek. Uygulama ile nitelikli iş gücü göçünün hızlandırılması amaçlanıyor.
Almanya'da vize süreci 2025'de dijital oluyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 2025 itibarıyla vize başvuru sürecinin büyük bir kısmını dijitalleştirmeyi planlıyor. Bakanlık böylece özellikle ulusal vizelerde artan bekleme sürelerini azaltmayı ve nitelikli eleman göçünü teşvik etmeyi hedefliyor. Yeni sistem, kalifiye iş gücü başvurularına öncelik verecek.

ARD'nin haberine göre Dışişleri Bakanlığı yetkilileri vize sürecinin dijitalleşmesiyle başvuru sahiplerinin önündeki bürokratik engellerin azalacağını, ayrıca ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü göçünün hızlanacağını belirtiyor.

Almanya nitelikli çalışanlara kapısını açsa da ağır işleyen vize süreci ve bürokratik işlemler yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Almanya'ya çalışmak üzere gelmek isteyenler özellikle vize başvurusu yapabilmek için randevu alamamaktan ya da çok ileri tarihlere randevu verilmesinden yakınıyor.

Vize süreciyle ilgili sıkıntılardan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da rahatsız. Almanya'nın yurtdışı temsilciliklerinde vize belgelerinin "çamaşır sepetleriyle odadan odaya taşındığını" ve başvuru sahiplerinin vize almak için çoğu zaman dokuz aydan fazla beklemek zorunda kaldığını belirten Bakan, sürecin iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

2025'te sürecin dijital ortama taşınacak olmasını "bir devrim" olarak nitelendiren Baerbock bu adımı, 23 Şubat'ta yapılacak seçimlerden sonra görevini yeni kurulacak hükümete devretmeye hazırlanan koalisyonun en önemli projelerinden biri olarak tanımlıyor.

Dijitalleşme ile hızlı ve etkili başvuru süreci

Almanya'ya yılda yaklaşık 2,3 milyon vize başvurusu yapılıyor. Başvuruların bir kısmını uzun süreli kalış talepleri oluştururken, Bakanlık yetkilisi Clemens Kohnen, dijitalleşmeyle özellikle uzun süreli vize başvurularının daha hızlı işleme alınacağını söyledi.

Kohnen, Schengen vizesi dışında yılda yaklaşık 500 bin ulusal vize başvurusu aldıklarını belirterek, bunların çoğunun nitelikli iş gücü, üniversite eğitimi veya aile birleşimi için yapıldığını kaydetti. Kohnen ulusal vize başvurularının mümkün olan en fazla şekilde dijital sürece dahil edileceğini belirtti.

Dijital süreç nasıl işleyecek?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre vize başvuruları Almanca veya İngilizce dillerinde, bu işlem için oluşturulan internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Başvuru sahipleri, "Ne kadar süre kalmayı planlıyorsunuz?" veya "Hangi mesleki yeterliliklere sahipsiniz?" gibi sorulara yanıt vererek gerekli belgeleri tamamlayabilecek.

Site, vize randevularını daha iyi organize ederek, başvuru sahiplerinin eksik belgelerle işlem yapmasını önleyecek. Başvuru sahipleri, randevu sırasında yine parmak izi verecek ve belgelerinin orijinalliği dikkatlice incelenecek.

Bakanlık, dijital portala yönelik bazı siber saldırılar yaşandığını doğrulasa da, bu tür tehditlere karşı ek güvenlik önlemleri aldığını belirtti.

Brezilya ve Çin'de yapılan pilot testler, dijitalleşmenin yüz yüze görüşme süresini de kısalttığını gösterdi.

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