  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.11377
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -9 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Almanya’da Yeni Trafik İşareti: Uymayana Yüksek Ceza

» »
Almanya'da yeni trafik kuralları yürürlüğe girerken, bisiklet ya da motosikleti sollamama yasağına uymayanlara 70 Euro para cezası kesileceği duyuruldu.
Almanya’da Yeni Trafik İşareti: Uymayana Yüksek Ceza

Almanya’da yeni trafik kuralları yürürlüğe girerken, bunu daha önce kamuoyunun bilmediği işaretler takip ediyor.

Örneğin gündelik yaşamda artık elektrikli araçların park edebileceği ve şarj edebileceği yerler, daha çok bisiklet yolları, dizel arabaların giremeyeceği sokaklar, çok fazla egzoz salınımı yapan araçların geçemeyeceği yollar var.

Yeni çıkarılan ve yaklaşık bir yıldır kuralları belirlenen, bir de “sollama yasağı” levhası var.

CEZASI DA ÇOK AĞIR

Bu trafik işaretinin olduğu yerlerde, sağdan giden bir bisiklet ya da motosiklet, mopet varsa, onu sollayamıyorsunuz. Bu sollama yasağı, bisiklet çok ağır gitse de geçerli. Hatta yola çıkmaya yeni başlamışsa da yasak devam ediyor.

Almanya'da caddelere yerleştirilen bu işarete uymamanın cezası 70 Euro (yaklaşık 1050 TL) ve bir ceza puanı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Getir’e şok: Amsterdam’dan yasak geldi28 Ocak 2022 Cuma 12:07
  • Yunanistan’da deniz dondu28 Ocak 2022 Cuma 11:26
  • Fransa'da Alım Gücü Düşen Halk Sokağa İndi27 Ocak 2022 Perşembe 22:20
  • Almanya, Ukrayna Politikasını Savundu27 Ocak 2022 Perşembe 18:15
  • Putin, Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geliyor27 Ocak 2022 Perşembe 14:02
  • Ukrayna’da asker fabrikada ateş açtı: 5 asker öldü27 Ocak 2022 Perşembe 13:38
  • Ukrayna krizinde son durum: ABD, Rusya’nın güvenlik taleplerini reddetti27 Ocak 2022 Perşembe 13:05
  • AB’den Yeni Covid-19 Seyahat Planı! İşte Yeni Kurallar26 Ocak 2022 Çarşamba 19:58
  • Avrupa’nın 5 Ülkesinde Günlük Vaka Sayısı 1 Milyonu Geçti26 Ocak 2022 Çarşamba 18:32
  • Papa’dan Eşcinsel Çocukları Olan Ebeveynlere Çağrı26 Ocak 2022 Çarşamba 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti