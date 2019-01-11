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Almanya’da yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik ilk kez kömürü geçti

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Yenilenebilir enerji kaynakları ilk kez Almanya’nın ana güç kaynağı olarak kömürün yerini aldı.
Almanya’da yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik ilk kez kömürü geçti

Yenilenebilir enerji kaynakları ilk kez Almanya’nın ana güç kaynağı olarak kömürün yerini aldı. Güneş, rüzgâr, biyokütle ve hidroelektrikten sağlanan enerji üretimi geçen yıl yüzde 4,3 arttı. 2018’de ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 40’ı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. 2017’de bu oran 38,2; 2010 yılında ise 19,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Araştırmaya göre ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 38’i ise kömürden sağlandı. Güneş enerjisi üretimi yüzde 16, rüzgâr yüzde 5,4 ve biyokütle üretimi ise yüzde 0,2 arttı.

Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü’nden Bruno Burger tarafından yapılan araştırma Almanya’nın fosil yakıt bağımlılığına işaret ediyor. Burger’a göre 2019’da yüzde 40’ın altına düşülmeyecek çünkü daha fazla yenilenebilir enerji tesisleri inşa ediliyor ve hava modelleri bu konuda dramatik bir değişim yaratmayacak.

Yeşil enerji konusuna şüpheyle yaklaşanlar yenilenebilir enerji üretimindeki yüksek artışın olumlu hava koşullarını yansıttığını ancak sektörün enerji tedariğine güvenli bir şekilde katkıda bulunmasını kanıtlamadığını söylüyor. 

Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü verilerine göre 2018 yılında Almanya elektrik üretiminde enerji kaynaklarının payı ve gerçekleşen üretim şu şekilde:

Nükleer enerji – % 13,3 – 72,1 teravat saat (TWh)
Linyit – % 24,1 – 131,3 teravat saat (TWh)
Taş kömürü – % 13,9 – 75,7 teravat saat (TWh)
Doğal gaz – % 7,4 – 40 teravat saat (TWh)
Hidroelektrik – % 3,2 – 17 teravat saat (TWh)
Biyokütle – % 8,3- 44,8 teravat saat (TWh)
Rüzgâr enerjisi – % 20,4 – 111,4 teravat saat (TWh)
Güneş enerjisi – % 8,4 – 45,7 teravat saat (TWh)

Küresel ısınma ile ilgili hazırlanan BM raporundan sonra Almanya’nın kömür bağımlılığına son verme konusundaki isteksizliğini protesto eden iklim aktivistleri, iklim değişikliği ile mücadele için 3 ay önce uluslararası eylem çağrısında bulunmuş, Almanya’nın Londra büyükelçiliğinde pankart açmıştı.

Finans düşünce kuruluşu Carbon Tracker’ın yayınladığı rapora göre Türkiye’nin 2018’de işletmede olan kömürlü termiksantral kurulu gücü 19 GW, inşaat aşamasındaki kömürlü termik santral kurulugücü ise 1,3 GW. Halihazırda toplam elektrik üretiminin üçte biri kömürle yapılırken, planlanan 42 GW ek kömürlü termik santral kurulu gücü elektrik üretiminde kömürün payını yaklaşık olarak %150 artıracak. Güneş ve rüzgâr enerjisinde yaşanan hızlı büyümeye bakıldığında, Türkiye’de yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımların kömüre dayalı elektrik üretiminin artırılmasından daha az finansal risk taşıdığı görülüyor.

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