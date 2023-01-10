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Almanya’da yılın en kötü kelimesi: İklim teröristleri

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Almanya'da 2022'nin en kötü sözcüğünün "iklim teröristleri" olarak belirlendiği bildirildi.
Almanya’da yılın en kötü kelimesi: İklim teröristleri

Alman Dil Birliği tarafından belirlenen yılın en kötü sözcüğü (Unwort) “iklim teröristleri” teriminin kamusal söylemde aktivistleri ve onların iklimin daha fazla korunması için yaptıkları protestoları itibarsızlaştırmak için kullanıldığı ifade edildi.

Jüri, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve demokratik direniş biçimlerinin bu şekilde şiddet ve devlet düşmanlığı bağlamına yerleştirilmesini eleştirdi.

Dilbilimcilerden oluşan jüri 2013’te en kötü sözcük seçilen “sosyal turizm” terimini ise 2022 için ikinci sıraya koydu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Friedrich Merz, Eylül 2022’de, Ukrayna’daki savaştan kaçıp ülkeye gelenlerle ilgili “sosyal turizm” ifadesini kullanmış ve daha sonra özür dilemişti.

Üçüncülük, “savunma mimarisi” terimine verildi. Yılın en kötü sözcüğü için toplamda 497 farklı terimle başvuru yapıldığı belirtildi.

2021’de “geri itme” terimi en kötü sözcük seçilmişti. Ülkede 1991’den bu yana gerçekleştirilen en kötü sözcük seçiminin amacının, dilin uygunsuz kullanımına dikkat çekmek ve böylece insanları terimlerin daha özenli kullanımı konusunda duyarlı hale getirmek olduğu ifade ediliyor.

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