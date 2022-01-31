  • BIST 2.003,20
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.274
  • Euro 14.921
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Almanya'da Yıllık Enflasyon Oranı Açıklandı

» »
Almanya'da Yıllık Enflasyon Oranı Açıklandı
Almanya'da Yıllık Enflasyon Oranı Açıklandı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ocak ayı öncü verilerini açıkladı. Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin baz etkisinin sona ermesinin etkisiyle ocakta yüzde 4,9’a gerilerken beklentileri karşılamadı.

 

DAHA DÜŞÜK OLMASI BEKLENİYORDU

Enflasyona ilişkin beklenti ocakta yüzde 4,3’e inmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 yükseldi.

ENERJİ FİYATLARININ ENFLASYONDA ROLÜ VAR

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 20,5 artması dikkati çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 5 ve hizmetlerde yüzde 3 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,9, yıllık yüzde 5,1 yükseldi.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun düşmesinde, KDV indirimlerinin baz etkisinin ve 2020'nin ikinci yarısında düşük fiyat karşılaştırmalarının sona ermesinin etkili olduğunu belirtti.

KDV İNDİRİMİ YAPILMIŞTI

Almanya'da hükümet, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını engellemek amacıyla 2020’de KDV indirimine gitmişti. Buna göre; 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.

AVRUPA'DA ENFLASYONUN ZAYIFLANMASI BEKLENİYOR

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun bu yıl önemli ölçüde zayıflamasını bekliyor. Bu nedenle, ECB bu yıl gevşek para politikasına bağlı kalmayı planlıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İrlandalı balıkçılar sert çıktı, Rusya tatbikat yerini değiştirdi31 Ocak 2022 Pazartesi 12:44
  • Belçika’da mesai saatleri dışında çalışanlara ulaşılamayacak31 Ocak 2022 Pazartesi 12:43
  • AB: Ukrayna’nın güvenliği bizim de güvenliğimizdir31 Ocak 2022 Pazartesi 11:19
  • Avrupa'nın Kuzeyinde Etkili Olan Şiddetli Fırtınada 3 Kişi Öldü30 Ocak 2022 Pazar 19:58
  • 1 Milyona Yakın Ev Elektriksiz Kaldı, 1 Kişi Öldü30 Ocak 2022 Pazar 18:53
  • Portekiz’de Halk Sandık Başında30 Ocak 2022 Pazar 16:53
  • Belçika'da Kovid-19'un Omicron Varyantinin Alt Versiyonu Tespit Edildi30 Ocak 2022 Pazar 14:11
  • Kuzey İrlanda' da Kanlı Pazar' ın Acısı Hala Taze30 Ocak 2022 Pazar 12:31
  • İtalya'da Cumhurbaşkanlığına Yeniden Mattarella'nın Seçilmesi İhtimali Öne Çıktı29 Ocak 2022 Cumartesi 20:15
  • Avusturya'da kademeli olarak Kovid-19 tedbirleri hafifletilecek29 Ocak 2022 Cumartesi 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti