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Almanya’da yine corona virüsü rekoru

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Almanya’da corona virüsü salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor.
Almanya’da yine corona virüsü rekoru

Almanya’da corona virüsü salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Ülkenin salgın hastalıklar konusunda yetkili kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre son 24 saatte ülke genelinde 50 bin 196 yeni vaka tespit edilirken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Ülkede en son dün kayıtlara geçen 39 bin 676 vaka ile rekor seviyeye ulaşılmıştı. Son veriyle birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 4 milyon 894 bin 250'ye yükseldi.

Son 24 saatte corona virüsü nedeniyle 235 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 97 bin 198'e ulaştı. Ülke genelindeki aktif vaka sayısı ise 33 bin 200 olarak açıklandı.

OHAL UYGULANMIYOR

Yüksek seyreden vaka ve ölüm sayıları, sağlık yetkililerini ve siyasi liderleri alarma geçirdi. Virolog Christian Drosten, ülkede virüsten kaynaklanan ölüm sayısının 100 bini geçebileceğine dikkat çekerek, “acil eylem” çağrısında bulundu. Aralık ayı başına kadar koalisyon hükümeti kurmak için görüşmelerde bulunan Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partisi (FDP) ile salgında dördüncü dalganın devam etmesine rağmen olağanüstü hali (OHAL) uygulamama konusunda anlaştı.

Bunun yerine zorunlu maske kullanımı ve kamusal alanlarda sosyal mesafe gibi önlemlerin önümüzdeki mart ayına kadar uygulanmaya devam etmesini içeren yasa tasarısı hazırlandı. Yasa tasarısı bugün Federal Meclis’in alt komisyonuna sunulacak ve haftaya özel bir oturumda oylanacak.

Almanya’da nüfusun yüzde 67.2’sine tekabül eden 55.9 milyon kişi ise Covid-19’a karşı iki doz aşısını yaptırdı.

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