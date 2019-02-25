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Almanya'da Zazaca anadil dersi müfredatta

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Almanya'da Zazaca okullarda anadil dersi olarak okutulmaya başlandı. 42 yıllık öğretmen Hakkı Çimen Zazaca eğitimin anadil olarak okutulmasının bir ilk olduğunu söyledi.
Almanya'da Zazaca anadil dersi müfredatta

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde (NRW) Zazaca anadil dersleri okullarda verilmeye başlandı. 42 yıllık öğretmen Hakkı Çimen ve 30 kişilik ekibinin 3 yıllık çalışmasının sonucu olarak Alman okullarında Zazaca anadil derslerinin verilmesini NRW Eyalet Hükümeti Eğitim Bakanlığı onayladı.

İlk Zazaca dersleri Duisburg’ta yapılmaya başlandı.

‘ZAZACA ANADİL DERSİ TARİHTE BİR İLK’

zaza1.jpgAlmanya’da yaklaşık 3 yüz bin Zazaca konuşan göçmenin yaşadığına dikkat çeken Zazaca anadil dersi öğretmeni Hakkı Çimen, emeği geçen herkese teşekkür ederek mutluluğunu şu şekilde paylaştı:

“Alman eğitim sisteminde Zazaca’nın anadil dersi olarak verilmesi fikrini 2015 yılında dillendirdik. Daha sonra Duisburg ve Çevresi Zaza Velileri Derneği’ni kurduk. Bu işe gönül vermiş insanlarımızda kurduğumuz kadroyla çalışmalarımızı sürdürdük. Daha sonra Tunceli Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün bilimsel desteğini aldık. Dr. Zülfü Selcan’ın katkıları bize güç verdi. Çalışmalarımızı NRW Eyaleti Eğitim Bakanlığı’na taşıdık. Buradaki en büyük rehberimiz SPD Milletvekili Serdar Yüksel oldu. Tarihte bir ilk oldu ve Alman eğitim sisteminde Zazaca ana dil dersi olarak kabul edildi” dedi.

DERSLER DUİSBURG’TA 4 OKULDA BAŞLADI

zaza2-609x414.jpgİlk önce NRW Eyaleti’nde daha sonra Almanya geneline yayılacaklarını belirten Hakkı Çimen kendi hazırladığı ders kitaplarıyla ders başı yaptığına vurgu yaparak, “Duisburg şehrinin 4 okulunda Zazaca Menşey Dersi (Herkunftssparahlicher Unterricht) başlaması bizi çok sevindirdi. 70’in üzerinde çocuğumuz Duisburg’da haftada 3 saat Zazaca dersi almaktadır. Ben Zazaca öğretmeni olarak anne, baba ve çocuklarda büyük bir ilgi ve sevinç gözlemlemekteyim. Velilerimiz, çocukları derslere getirme ve alma işinde birbirlerine karşı büyük bir yardımlaşma içerisindeler. Zazaca derslerinin oturması için insanlarımız özveride bulunmaktadır” dedi.

DUİSBURG DA ZAZACA DERSLERİNİN VERİLMEKTE OLDUĞU OKULLAR, GÜNLER VE SAATLERİ:

zaza3.jpgSalı Günleri:

1., 2., 3. 4. sınıflar için GGS Sternstraße 76, 47179 Duisburg adresindeki okulda 11.30 ile 13.45 arası 3 saat, 5.,6.,7.,8.,9. ve 10. sınıflar için Bekerlohstraße 81, 47179 Duisburg adresindeki Kopernikus Gymnasium´da, saat 14.15 ile 16.30 arası 3 saat Zazaca dersleri yapılacaktır.

Çarşamba Günleri: 

1., 2., 3., 4. sınıflar için GGS Klosterstr., 47051 Duisburg adresindeki okulda 13.15 ile 15.30 arası 3 saat, 5.,6.,7.,8.,9. ve 10. sınıflar için Mainstr., 47179 Duisburg adresindeki Landfermann Gymnasium´da, saat 16.15 ile 18.00 arası 3 saat Zazaca dersleri yapılacaktır.

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