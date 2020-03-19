Almanya'daki koronavirüs vakası 13900

Almanya'daki koronavirüs vakası arttı

Almanya'da şu ana kadar tespit edilen koronavirüs vakasının 13 bin 900 olduğu açıklandı. Almanya haber ajansı dpa'nın, şimdiye kadar yapılan resmi açıklamalara dayandırarak oluşturduğu bu rakam Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı rakamla örtüşüyor. En çok koronavirüs vakasının, nüfusun yoğun olduğu ve Hollanda ile Belçika'ya sınırı olan Kuzey Ren Vestfalya'da görüldüğü bildirildi.

Türkiye kökenlilerin de yoğun yaşadığı bu eyaletteki koronavirüs vakasının 4 bin 700 olduğu, onu onu 2 bin 200 ile Bavyera'nın izlediği, onu da 2 bin 180'den fazla vaka ile Baden-Württemberg'in takip ettidiği bildiriliyor. Şimdiye kadar virüsten hayatını kaybedemlerin sayısı da 44 olarak açıklandı.DW