 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.952
  • Altın 150,162
  • Dolar 3,6613
  • Euro 3,8868
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKALiderler görüşmesi tamamlandı

Almanya’daki patlamayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

» »
Almanya’daki patlamayla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Almanya'da dün Borussia Dortmund-Monaco arasında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde meydana gelen patlamayla ilgili 2 kişinin evinin arandığı, bu kişilerden birin gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Başsavcılık Sözcüsü Frauke Köhler, Karlsruhe kentinde yaptığı açıklamada, saldırının yöntemi nedeniyle terör arka planının bulunduğundan yola çıkıldığını ve bu nedenle Federal Başsavcılığın soruşturmayı üstelendiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında 2 kişiye odaklanıldığını ve bu kişilerin evlerinde arama yapıldığını ifade eden Köhler, “Gözaltına alınan kişiye tutuklama emri çıkarılması için incelemelere devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Köhler, olayın arka planının henüz netleştirilmediğini kaydetti.

Köhler, olay yerinde içeriği aynı olan 3 yazılı not bulunduğuna dikkati çekerek, notta Suriye'den Tornado keşif uçaklarının çekilmesi ve Ramstein üssünün kapatılmasının istendiğini dile getirdi.

Yazıların incelendiğini ve şu an için değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Köhler, bugün bir internet sayfasında yer alan "saldırının aşırı sol arka planı olduğuna" ilişkin iddianın gerçek olduğuna ilişkin önemli kuşkularının bulunduğunu aktardı.

Borussia Dortmund takımını taşıyan otobüsün stada doğru giderken 3 patlamanın meydana geldiğini anlatan Köhler, patlayıcıların çalıların arkasına yerleştirildiğini söyledi.

METAL ÇUBUK BİR KOLTUĞUN BAŞ DESTEK KISMINA SAPLANDI

Patlamada nedeniyle takım otobüsünün büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten Köhler, otobüste bulunan bir kişinin camların kırılması sonucu kolundan ağır yaralandığını ifade etti.

Patlayıcıların metal çubuklarla donatıldığını ve bir metal çubuğun otobüsteki bir koltuğun baş destek kısmına saplandığını açıklayan Köhler, "Şanslıydık daha kötüsü olmadı. Patlayıcıların etkisi 100 metreden fazlaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Köhler, patlayıcıların ateşleme mekanizmasının incelendiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İsveç'te Türk Camisine saldırı12 Nisan 2017 Çarşamba 08:49
  • Fransız polisi elektrikli testereli palyaço arıyor11 Nisan 2017 Salı 17:22
  • Üsküp'te banka soygunu11 Nisan 2017 Salı 15:46
  • Sırbistan'da Vucic karşıtı protestolar sürüyor10 Nisan 2017 Pazartesi 17:16
  • Güney Avrupa ülkeleri zirvesi Madrid’te10 Nisan 2017 Pazartesi 15:34
  • Fransa'dan ESED ile diyalog önerisine tepki10 Nisan 2017 Pazartesi 15:31
  • Avrupa'daki sığınmacı krizi10 Nisan 2017 Pazartesi 14:37
  • G7'de özel Suriye buluşması10 Nisan 2017 Pazartesi 12:11
  • Deniz Yücel için özgürlük konvoyu10 Nisan 2017 Pazartesi 12:09
  • Fransa'da 11 yıl önce kaybolan köpek 450 kilometre uzakta bulundu09 Nisan 2017 Pazar 11:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti