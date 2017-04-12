Almanya’daki patlamayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Almanya'da dün Borussia Dortmund-Monaco arasında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde meydana gelen patlamayla ilgili 2 kişinin evinin arandığı, bu kişilerden birin gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Başsavcılık Sözcüsü Frauke Köhler, Karlsruhe kentinde yaptığı açıklamada, saldırının yöntemi nedeniyle terör arka planının bulunduğundan yola çıkıldığını ve bu nedenle Federal Başsavcılığın soruşturmayı üstelendiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında 2 kişiye odaklanıldığını ve bu kişilerin evlerinde arama yapıldığını ifade eden Köhler, “Gözaltına alınan kişiye tutuklama emri çıkarılması için incelemelere devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Köhler, olayın arka planının henüz netleştirilmediğini kaydetti.

Köhler, olay yerinde içeriği aynı olan 3 yazılı not bulunduğuna dikkati çekerek, notta Suriye'den Tornado keşif uçaklarının çekilmesi ve Ramstein üssünün kapatılmasının istendiğini dile getirdi.

Yazıların incelendiğini ve şu an için değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Köhler, bugün bir internet sayfasında yer alan "saldırının aşırı sol arka planı olduğuna" ilişkin iddianın gerçek olduğuna ilişkin önemli kuşkularının bulunduğunu aktardı.

Borussia Dortmund takımını taşıyan otobüsün stada doğru giderken 3 patlamanın meydana geldiğini anlatan Köhler, patlayıcıların çalıların arkasına yerleştirildiğini söyledi.

METAL ÇUBUK BİR KOLTUĞUN BAŞ DESTEK KISMINA SAPLANDI

Patlamada nedeniyle takım otobüsünün büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten Köhler, otobüste bulunan bir kişinin camların kırılması sonucu kolundan ağır yaralandığını ifade etti.

Patlayıcıların metal çubuklarla donatıldığını ve bir metal çubuğun otobüsteki bir koltuğun baş destek kısmına saplandığını açıklayan Köhler, "Şanslıydık daha kötüsü olmadı. Patlayıcıların etkisi 100 metreden fazlaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Köhler, patlayıcıların ateşleme mekanizmasının incelendiğini kaydetti.