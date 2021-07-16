Almanya'daki sellerde can kaybı artıyor

Almanya sel felaketiyle boğuşuyor. Aşırı yağışlar sonrası ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde ölenlerin sayısı 93'e yükseldi. Kayıp sayısının ise 1300 olduğu bildirildi.

Almanya, ülkenin batı kesiminde yaşanan sellerle mücadele ediyor.

Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının 93'e çıktığı bildirildi.

Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.

Alman ordusundan 900'e yakın askerin, sel sonrası çalışmalarda görev aldığı bildirildi.

ABD'de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel de felaketten etkilenenlere yardım edileceğini açıkladı.

Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile hükümetine taziye mesajı yayımladı.

Mesajda “Kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz” denildi.