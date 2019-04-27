Almanya'daki Türk düğünü tepki çekti: 80 araçlık konvoy, dev Türk bayrağı ve meşaleler trafiği kilitledi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden olan ve Almanya'nın Wuppertal şehrinde oturan 2 Türk ailenin, 80 araçlık düğün konvoyu Alman medyasında tartışmalara yol açtı. Konvoyun meşaleler yaktığı ve yolu kapattığı bildirildi.

Alman polisince durdurulan konvoydaki tüm araçların plakaları tespit edilirken, Alman medyası Türk düğün konvoylarının yasaklanması gerektiğini belirten haberler yaptı.

Almanya'nın Wuppertal şehrinde yaşayan Kütahyalı Fatma ve Nevzat Yağız çiftinin kızları Berna ile Ayşe ve Süleyman Demir çiftinin çocukları Talha evlenme kararı aldı.

ALMAN POLİSİ KONVOYU DURDURDU

21 Nisan'da yapılan düğün için iki ailenin yakınları 80 araçlık konvoy yaparak Türk adetlerine göre gelin evine gitti. Araçlar yolda Türkçe şarkılar çalarken dev Türk bayrağı açarak meşaleler yaktı. Alman polisi 80 araçlık konvoyu trafiğe tehlikeye düşürdüğü ve yolu kapattığı gerekçesiyle durdurdu. Konvoya katılan tüm araçların plakaları tespit edildi. Uzun konvoy yapılmasına izin verilmezken, gelin Berna Yağız evinden alındıktan sonra araçların düğün salonuna tek tek gitmelerine izin verildi. Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı düğünde Berna ve Talha Demir hayatlarını birleştirdi.

'DÜĞÜN KONVOYLARININ YASAKLANMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ' İDDİASI

Düğünden sonra Almanya medyası Türk düğün konvoyunun trafiği kapatıp, diğer sürücüleri tehlikeye düşürdüğü yönünde haberler yaptı.

Damat Talha Demir’in babası Süleyman Demir, haberlerin ardından sosyal medyada Türk ve Almanlar arasında büyük tartışmaların yaşandığını ve sağ parti milletvekillerinin düğün konvoylarının yasaklanması için kanun teklifinde bulunduğunu söyledi.