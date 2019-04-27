  • BIST 94.783
  • Altın 245,779
  • Dolar 5,9358
  • Euro 6,6229
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Almanya'daki Türk düğünü tepki çekti: 80 araçlık konvoy, dev Türk bayrağı ve meşaleler trafiği kilitledi

» »
Almanya'daki Türk düğünü tepki çekti: 80 araçlık konvoy, dev Türk bayrağı ve meşaleler trafiği kilitledi
Almanya'daki Türk düğünü tepki çekti: 80 araçlık konvoy, dev Türk bayrağı ve meşaleler trafiği kilitledi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden olan ve Almanya'nın Wuppertal şehrinde oturan 2 Türk ailenin, 80 araçlık düğün konvoyu Alman medyasında tartışmalara yol açtı. Konvoyun meşaleler yaktığı ve yolu kapattığı bildirildi.

Alman polisince durdurulan konvoydaki tüm araçların plakaları tespit edilirken, Alman medyası Türk düğün konvoylarının yasaklanması gerektiğini belirten haberler yaptı. 

Almanya'nın Wuppertal şehrinde yaşayan Kütahyalı Fatma ve Nevzat Yağız çiftinin kızları Berna ile Ayşe ve Süleyman Demir çiftinin çocukları Talha evlenme kararı aldı.

ALMAN POLİSİ KONVOYU DURDURDU

21 Nisan'da yapılan düğün için iki ailenin yakınları 80 araçlık konvoy yaparak Türk adetlerine göre gelin evine gitti. Araçlar yolda Türkçe şarkılar çalarken dev Türk bayrağı açarak meşaleler yaktı. Alman polisi 80 araçlık konvoyu trafiğe tehlikeye düşürdüğü ve yolu kapattığı gerekçesiyle durdurdu. Konvoya katılan tüm araçların plakaları tespit edildi. Uzun konvoy yapılmasına izin verilmezken, gelin Berna Yağız evinden alındıktan sonra araçların düğün salonuna tek tek gitmelerine izin verildi. Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı düğünde Berna ve Talha Demir hayatlarını birleştirdi.

'DÜĞÜN KONVOYLARININ YASAKLANMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ' İDDİASI

Düğünden sonra Almanya medyası Türk düğün konvoyunun trafiği kapatıp, diğer sürücüleri tehlikeye düşürdüğü yönünde haberler yaptı.

Damat Talha Demir’in babası Süleyman Demir, haberlerin ardından sosyal medyada Türk ve Almanlar arasında büyük tartışmaların yaşandığını ve sağ parti milletvekillerinin düğün konvoylarının yasaklanması için kanun teklifinde bulunduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna'da sandıktan açık ara farkla komedyen Zelenskiy çıktı21 Nisan 2019 Pazar 20:35
  • Belçika'da 1 Euro'ya bile satılamayan müstakil ev20 Nisan 2019 Cumartesi 22:57
  • Sarı Yelekler 23. haftada 'ulusal birlik' söylemine karşı yine sokaklarda20 Nisan 2019 Cumartesi 22:54
  • İsveç'te Türk taksici kahraman ilan edildi20 Nisan 2019 Cumartesi 13:16
  • "Avrupa Birliği hayvan hakları konusunda tutarlı tavır sergilemiyor"19 Nisan 2019 Cuma 21:07
  • Kuzey İrlanda’da gazeteci McKee öldürüldü19 Nisan 2019 Cuma 16:18
  • Yunanistan Almanya'dan 290 milyar avro savaş tazminatı istedi18 Nisan 2019 Perşembe 19:20
  • Dünya Basın Özgürlüğü Raporu: Paradise Papers'ı haberleştiren gazeteciyi yargılayan tek ülke Türkiye18 Nisan 2019 Perşembe 19:13
  • Mangal keyfi pahalıya patladı: 'Mangal yaparken orman yakan' iki öğrenciye 13 milyon euro ceza18 Nisan 2019 Perşembe 13:11
  • Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor18 Nisan 2019 Perşembe 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti