Almanya'dan AB sınırlarında Ukrayna'dan gelenlere çifte standart uygulanmasına tepki

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, "Ukrayna'dan gelenlerden Avrupalı görünümünde olmayanların Avrupa Birliği (AB) sınırlarında ayrımcılıkla karşılaştığı" yönündeki haberlere ilişkin "Bu haberler doğruysa elbette korkutucudur ve bu tür davranışlar bizim için kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Sasse, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin, "Ukrayna’dan gelenlerin AB sınırlarında ayrıldığı ve Avrupalı görünümünde olmayanların AB'ye alınmadığı" yönünde haberler bulunduğunu hatırlatıp, Alman hükümetinin bu konudan bilgisi olup olmadığı yönündeki sorusuna cevap verdi.

Bu haberleri bildiklerini aktaran Sasse, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada buna işaret ettiğini belirtti.

Sasse, "Bu haberler doğruysa elbette korkutucudur ve bu tür davranışlar bizim için kesinlikle kabul edilemez. Aynı kurallar ayrım gözetmeksizin mülteciler için geçerlidir." dedi.

Bu tür olayların gerçekleşmemesi için ne şekilde kontroller yapıldığına ilişkin soruyu Sasse, "Biz haberleri biliyoruz. Bu konudaki tutumumuzu burada açıkça ifade ettik. Somut olaylar olursa bunları kaydederiz. Ancak bunun ötesinde genel olarak kontroller konusunda bir şey söyleyemem. Böyle haberler var, bunlara uygun tepki veriyoruz ve sert bir şekilde kınıyoruz." diye yanıtladı.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall da AB üyesi ülkelerin içişleri bakanları kapsamında yapılan görüşmelerde diğer üye devletlerin de Ukrayna’dan kaçan tüm insanların sınırı geçmelerine izin verileceği taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.

Knall, Ukrayna’dan şimdiye kadar 5 bin 309 kişinin Almanya’ya ulaştığının kayıt altına alındığını ancak AB içinde düzenli sınır kontrolleri olmaması nedeniyle daha fazla insanın ülkeye geldiğinin varsayılabileceğini söyledi.

İnsanların Ukrayna’dan AB ülkelerine vizesiz girebileceğini ve iltica sürecinden geçmelerinin gerekli olmadığını ifade eden Knall, AB’ye üye ülkelerin içişleri bakanlarının yarın bir araya gelerek bu sürecin hızlı işlemesine ilişkin karar almasının beklendiğini bildirdi.