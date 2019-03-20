  • BIST 103.314
  • Altın 229,915
  • Dolar 5,4740
  • Euro 6,2186
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Almanya'dan ABD'nin Huawei yaptırımlarına karşı açıklama

»
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 'sadece belli bir ülkeden olduğu için bir firmayı dışlamanın' doğru olmadığını söyleyerek, Çinli Huawei'ye karşı uygulanan ABD yaptırımlarını desteklemeyeceklerini söyledi.
Almanya'dan ABD'nin Huawei yaptırımlarına karşı açıklama

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ABD'nin Çinli teknoloji devi Huwei'ye yönelik baskılarına destek olmayacakları yönünde açıklamada bulundu.

Berlin'de düzenlenen ‘Küresel Çözümler Zirvesi'nde Bloomberg News başeditörü John Micklethwait'e konuşan Merkel, "İnanmadığım iki şey var. Birincisi, oldukça hassas güvenlik sorunlarını kamuya açık bir şekilde tartışmak. İkincisi, sadece belli bir ülkeden olduğu için bir firmayı dışlamak" dedi.

'HERKESE ŞANS VERİLMELİ'

Merkel, pek çok ülkenin Huawei teknolojisini kullandığını da hatırlattı. Almanya Şansölyesi, buna karşın Almanya'nın "naif olmaması" gerektiğini belirterek, Çin'in telekomünikasyon yasalarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Huawei konusunda "Avrupa'nın ortak bir çözümde uzlaşmasının" daha arzu edilen bir durum olacağını söyledi.

ABD, MÜTTEFİKLERE BASKI YAPIYOR

ABD, Huawei'yi casuslukla suçluyor. Diğer ülkelere de Huawei'nin ürün ve servislerini kullanmamaları konusunda baskı yapan ABD, Çinli şirketten yardım alması halinde Almanya ile istihbarat paylaşımına sınırlama getireceğini açıklamıştı.

Almanya ve ABD arasında diplomatik gerilime neden olan 5G lisans ihalesi için süreç dün Mainz kentinde başladı. İhalenin yaklaşık 6 milyar Euro'yla sonuçlanması bekleniyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En İyi Çeviri Siteleri!16 Mart 2019 Cumartesi 21:21
  • Adını Zuckerberg’den Daha İyi Bilmemiz Gereken Bir Dâhi: İnternetin Öz Oğlu Aaron Swartz16 Mart 2019 Cumartesi 21:02
  • Katliamı öven paylaşım Ekşi Sözlük'ü hedef yaptı15 Mart 2019 Cuma 16:37
  • Bilim insanları 'zamanı geriye aldı'15 Mart 2019 Cuma 15:10
  • Dünya Pi sayısı rekorunu 31 trilyon basamağı hesaplayan Google çalışanı kırdı14 Mart 2019 Perşembe 14:53
  • Selfiler yüzünden ölümlere neden olan cep telefonları bu kez hayat kurtardı14 Mart 2019 Perşembe 12:56
  • Ülkeler hava sahasından kovdu, şirketler yere indirdi; Boeing 737 MAX 8 kazalarının arkasındaki sebep ne?14 Mart 2019 Perşembe 11:15
  • Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta global sorun yaşanıyor!13 Mart 2019 Çarşamba 23:32
  • Bilim insanları kuantum bilgisayarıyla zamanı tersine döndürdü13 Mart 2019 Çarşamba 17:18
  • Google, otel ve uçak rezervasyon işine de girdi12 Mart 2019 Salı 17:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti