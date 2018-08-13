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Almanya'dan ABD'nin Türkiye'ye ek vergi uygulamasına eleştiri

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Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Trump yönetiminin Türkiye ve Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergisi kararlarını eleştirdi
Almanya'dan ABD'nin Türkiye'ye ek vergi uygulamasına eleştiri

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Trump yönetiminin Türkiye ve Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergisi kararlarını eleştirerek ABD'nin giriştiği ticaret savaşının dünya ticareti için ciddi sonuçları olacağına dikkat çekti. Altmaier "Türkiye'nin istikrarlı ve demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. İyi ekonomik ilişkiler buna katkı sağlıyor" dedi.

Almanya'da yayımlanan Bild am Sonntag gazetesine konuşan Altmaier, "Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor ve yeni belirsizlikler ortaya çıkarıyor" dedi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre "Geçmişte yaşananlar gösteriyor ki ticaret savaşlarından en fazla, ürünlerin pahalılaşması nedeniyle tüketiciler etkileniyor" diyen Altmaier, dünyanın düşük gümrük vergi uygulamaları, daha az korumacı politikalar ve daha açık pazarların olduğu bir ticari ortama ihtiyaç duyduğunu belirtti.

 

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdiğini açıklamıştı. 13 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek karara göre, Türkiye'den ithal edilen alüminyuma yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanırken, ithal çelikten de yüzde 50 ek vergi kesilecek. ABD, 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere Çin'den ithal edilen toplam 16 milyar dolar değerindeki mallara da yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.

'TÜRKİYE, AVRUPA'DA GÜVENLİK VE GÜVENİLİRLİK ANLAMINA GELİYOR'

Ekim ayında Türkiye'ye gideceğini belirten Altmaier, bu ziyareti sırasında Türkiye'de faaliyet gösteren yedi binden fazla Alman şirketinin çıkarlarını temsil edeceğini belirtti. Altmaier, "Biz Türkiye'nin istikrarlı ve demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. İyi ekonomik ilişkiler de buna katkı sağlıyor" dedi.

Altmaier, NATO üyesi olan ve 80 milyonluk nüfusa sahip bir Türkiye ile ekonomik ilişkileri ilerletmek istediklerini ifade ederek, "Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geliyor. Göçle ilgili konularda Ankara ile çok iyi bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de seçimlerin geçtiğini hatırlatan Altmaier, "Nesnelliğe geri dönmek için şu anda bir şansımız var" dedi.

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