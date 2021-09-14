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Almanya'dan Afganistan'a 100 milyon euroluk yardım sözü

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Almanya hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) Afganistan için düzenlediği donörler konferansında ülkeye ve bölgeye 100 milyon euroluk mali yardım sözü verdi.
Almanya'dan Afganistan'a 100 milyon euroluk yardım sözü

Almanya hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) Afganistan için düzenlediği donörler konferansında ülkeye ve bölgeye 100 milyon euroluk mali yardım sözü verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cenevre'de düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada mali destekten halka yönelik insani yardımların kast edildiğini söyledi.

Maas konferans öncesinde Alman ARD televizyonuna yaptığı açıklamada da, "500 milyon euroluk" ek bir yardımın da verilebileceğini söyledi. Söz konusu yardımların "Birleşmiş Milletler örgütleri tarafından Afganistan'daki insanlara verileceğini" söyleyen Maas, Taliban'ın yardımların ulaştırılmasına izin vereceğine inandığını söyledi. Maas ayrıca yardımların ulaştırılması için Taliban ile "teknik görüşmeler" yapılması gereğine dikkat çekti.

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Ülkedeki çocukların yarısı açlıkla karşı karşıya

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cenevre'deki konferansın çağrısını Afganistan'da "insani felaket" tehlikesi olduğu gerekçesiyle yapmıştı. BM'nin verilerine göre insani yardım ulaştırılmaması halinde gelecek yıl ülkede 5 yaş altındaki çocukların yarısı açlıkla mücadele etmek zorunda kalacak. 38 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yarısı gıda ve ilaç yardımları sayesinde hayatını sürdürüyor. Guterres Afganistan'a yapılması gereken doğrudan yardımın toplam miktarını 606 milyon dolar (514 milyon euro) olarak ifade etti.

Afganistan yıllardır uluslararası yardımlara muhtaç. Geçen yıl sonunda BM yaklaşık 1 milyar 300 milyon dolarlık yardım çağrısında bulunmuş ancak bu meblağ karşılanamamıştı.

"Tutumumuz Taliban'ın sözlerine değil eylemlerine bağlı"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas "İnsani yardımın ötesinde, Taliban hükümetine karşı gelecekte alacağımız tutum, (Taliban'ın) sözlerine değil eylemlerine bağlı olacak" diye konuştu. Maas, Taliban'ın Almanya'nın koruma sağladığı insanlara ülkeyi terk etme izni vermesi, "temel insan haklarına" saygı göstermesi ve uluslararası teröristlere sığınma imkanı tanımaması gerektiğini söyledi.

Taliban'ın bunları yapmaya şimdiye kadar uzak olduğunu söyleyen Maas, "Geçen hafta diğer grupları dışlayarak bir geçiş hükümeti oluşturarak uluslararası iş birliği açısından doğru bir işaret verilmedi" dedi. Taliban'ın oluşturduğu hükümet uzun yıllardır örgüt içinde olan erkeklerden oluşuyor.

Washington yazılı güvence istiyor

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin insani yardımlar için Taliban'dan bazı yazılı güvence istediği öğrenildi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield, BM donörler konferansında yaptığı açıklamada, güvence istenen konuların yardım örgütlerinin, kadınların ve azınlıkların hakları olduğunu belirtti. Thomas-Greenfield ayrıca, "Taliban bu temel yükümlülüklere ve insani prensiplere bağlı kalmazsa insani yardım örgütleri de işini yapamaz" ifadesini kullandı. BM toplantısına videokonferans yoluyla katılan Thomas-Greenfield, ABD'nin 64 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

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