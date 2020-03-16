Almanya'dan birkaç bin Türk yarın Türkiye'ye gönderilecek

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, koronavirüs salgını ile ilgili olarak Almanya'daki Türklerin durumuna ilişkin, ''Birkaç bin Türk yarın uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek'' açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'da yaşayan Türklerin durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Aydın, Almanya'da geçici olarak iş ziyareti, akraba ziyareti ya da öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşlarının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

‘Almanya'da 5813 hasta, 13’te ölü var’

Berlin Büyükelçisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar: