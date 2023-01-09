  • BIST 5.202,43
  • Altın 1131.356
  • Dolar 18.7771
  • Euro 20.0814
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Almanya’dan dil bilen Türklere çifte vatandaşlık hamlesi

» »
Almanya, yabancıların daha iyi uyumu için vatandaşlık yasasını hazırladı. Ülkeye gönül bağı olan, uyum sağlayan ve dil bilenler 5 yıl sonra Alman vatandaşı olabilecek. Başarılı ve yararlı kişiler için süre 3 yıl.
Almanya’dan dil bilen Türklere çifte vatandaşlık hamlesi

Avrupa’da çifte vatandaşlığa en katı yaklaşan ülkelerden biri olan Almanya, “yeni nesil işçi göçü”ne hazırlanırken, öncelikle ülkedeki yabancıların daha iyi entegrasyonu için ilk adımı da vatandaşlıkta attı.

İçişleri Bakanlığı, koalisyon protokolünde öngörülen “hızlandırılmış ve kolay”, aynı zamanda da “çifte vatandaşlık” için tasarıyı hazırladı. Tasarı, hükümet ortaklarına inceleme için gönderildi.

Daha modern bir yasa için yola çıkan Sosyal Demokrat- Yeşil- Liberal hükümet, vatandaşlığı ana kural olarak “ülkeye uyum sağlayan, gönül bağı olan, Almanca bilen ve yararlı olana” verilmesini kararlaştırdı.

Tasarı meclise bu haliyle sunulur ve onaylanırsa, Alman vatandaşlığı şu hallerde mümkün olacak;

DAHA ERKEN VE KOLAY: Ülkede 5 yıl yaşayan ve yeteri kadar Almanca bilenler, Alman vatandaşlığını alacak. Kişi ülkeye yararlıysa, kendini anlatacak kadar Almanca biliyorsa üç yıl içinde istisnai durumdan Alman vatandaşlığını alacak. Bunun kriteri, okulda ve işte olağanüstü başarılar, gönüllü çalışma ve dil becerileri olacak.

67 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLER: Yaşlı kuşakta iyi Almanca bilme şartı aranmayacak. Dil sınavları kolaylaştırılacak ve yaşlılar için Vatandaşlık Sınavı olmayacak. Bu özellikle, ülkede kaldıkları uzun sürede dil sorununu çözemeyen ama ülkede de sorunsuz çalışıp yaşayan kuşağı onurlandırmayı amaçlayan bir madde.

ÇOK EŞLİYE YASAK: 2019 yılında getirilen “Alman yaşam koşullarına uyma” şartı kalkacak. Ancak, “çok eşli olan”, kadın- erkek eşitliğine inanmadığını davranışlarıyla gösteren ya da böyle tanınan kişilere vatandaşlık verilmeyecek.

SEÇME MECBURİYETİ KALKACAK: 1 Ocak 2000'de yürürlüğe sokulan ve ülkede doğan yabancı çocukların, 18 yaşında birinden birini seçmesi şartıyla Alman vatandaşı yapılmasını getiren yasa kalkacak. Ülkede yasal olarak 5 yıl bulunan yabancıların çocukları doğumla Alman vatandaşı olacak. İsterse anne-babasının vatandaşlığını taşıyacak.

ÇİFTE VATANDAŞLIK: Koalisyon protokolünde, “Çifte vatandaşlığın sonraki nesillere aktarılması engellenecek” maddesi olsa da, yasa tasarısı çifte vatandaşlığın önünü açıyor ve Alman vatandaşlığını alırken, köken vatandaşlığının bırakılması şartını getirmiyor. Bu konunun, mecliste nasıl bir şekil alacağı henüz belli değil.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan başbakanı Miçotakis’ten üstü kapalı Türkiye eleştirisi06 Ocak 2023 Cuma 18:31
  • Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin uzun olacağını söyledi05 Ocak 2023 Perşembe 17:56
  • Avusturya'da ırkçı restoran: Arap, hippi, vegan ve çevreci giremez05 Ocak 2023 Perşembe 17:39
  • Yunanistan'da dinleme skandalının araştırılması için özel ekip kuruluyor04 Ocak 2023 Çarşamba 22:44
  • Almanya’da telgraf gönderme dönemi sona erdi04 Ocak 2023 Çarşamba 21:25
  • Fransa’da hükümetten fırıncılara destek04 Ocak 2023 Çarşamba 20:16
  • Fransa’da internetten parasetamol satışı yasaklandı04 Ocak 2023 Çarşamba 19:50
  • Miçotakis’in gözü Türkiye’de: Seçenekler masada04 Ocak 2023 Çarşamba 13:19
  • İspanya’da işsiz sayısı son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi03 Ocak 2023 Salı 23:41
  • İsveç Başbakanı: NATO'ya katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz03 Ocak 2023 Salı 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti