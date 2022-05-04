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Almanya’dan Finlandiya ve İsveç’e destek

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’la bir araya gelen Almanya Başbakan Olaf Scholz, Almanya’nın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine desteklediğini açıkladı.
Almanya’dan Finlandiya ve İsveç’e destek

Almanya Başbakan Olaf Scholz, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la bir araya geldi.

DESTEK VERDİ

Almanya’da Brandenburg eyaletinde yer alan Gransee'de bulunan Meseberg Sarayı'nda yapılan görüşmede konuşan Scholz, Almanya'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine desteklediğini ifade ederek, “Her iki yakın dostumuzu bu yolda desteklemeye kararlıyız. Helsinki ve Stockholm askeri ittifaka katılmak istiyorlarsa desteğimize güvenebilirler. Hükümet üyeleri bunu burada oybirliğiyle yapılan görüşmelerde açıkça belirttiler” dedi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte Finlandiya'nın güvenlik politikalarının tamamen değiştirdiğini ve dönüşünün olmadığını belirtti.

“DRAMATİK BİR ETKİ OLUŞTU”

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise, “Ukrayna’ya yapılan askeri saldırı durumu önemli ölçüde değiştirdi ve bu da İsveç’teki güvenlik durumu üzerinde dramatik bir etki oluştu” ifadelerini kullandı.

“SÜREÇ OLDUKÇA HIZLI OLACAK”

İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya gelmişti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 13 Nisan'da İsveç'in başkenti Stockholm'de NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Marin, Finlandiya'nın gelecek haftalarda NATO'ya üye olup olmayacağına karar verileceğini dile getirmiş, “Süreç, oldukça hızlı olacak. Aylar değil, her şey haftalar içinde gerçekleşecek” demişti.

Finlandiya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkenin güvenlik stratejisindeki değişikliklere ilişkin “beyaz kitap” adlı analizi 13 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

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