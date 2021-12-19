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Almanya’dan İngiltere’ye Yeni Covid-19 Önlemleri

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Almanya, İngiltere’den gelen yolculara 2 haftalık karantina uygulayacak ve ülkeye girişlerde negatif Covid-19 testi isteyecek.
Almanya’dan İngiltere’ye Yeni Covid-19 Önlemleri

Almanya, hızla artan Covid-19 vakalarına karşı yeni tedbirler aldı. Robert Koch Enstitüsü yaptığı açıklamada, İngiltere'den Almanya'ya gelen yolcuların negatif Covid-19 testi göstermelerini ve 2 hafta karantinada kalmalarını içeren yeni tedbirlerin yarın geceden itibaren uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Dün bir toplantıda bir araya gelen Almanya'daki eyaletlerin sağlık bakanları, “Omicron mutasyonunun İngiltere'deki yayılımı aşikar. Yayılımı mümkün olduğunca önlemeli ve yavaşlatmalıyız” ifadelerine yer vererek, federal hükümete çağrıda bulunmuştu.

İngiltere'de son 3 gündür rekor sayıda günlük Covid-19 vakası tespit edilmiş ve cuma günü vaka sayı 90 bin sınırının üzerine çıkmıştı. Bir süre önce Fransa da İngiltere’den gelecek yolcular için seyahat kısıtlaması kararı almıştı.

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