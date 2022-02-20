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Almanya'dan 'Kiev' Adımı: Uçuşlar İptal Edildi

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Almanya'nın vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısında bulunmasının ardından Lufthansa Havayolu şirketi de Kiev'e uçuşları iptal etti.
Almanya'dan 'Kiev' Adımı: Uçuşlar İptal Edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline ilişkin korkular devam ederken Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüm Alman vatandaşlarına Ukrayna'yı derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Bakanlık açıklamasının ardından dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Almanya merkezli Lufthansa Havayolu şirketi, 21-28 Şubat tarihleri arasında Kiev uçuşlarının tamamının iptal edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Lufthansa Havayolları, 21-28 Şubat tarihleri arasında Kiev'e ve Kiev'den yapılan tüm uçuşları durdurmuştur" denildi.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda merkezli KLM havayolu şirketi de Ukrayna'daki havayolu trafiğini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

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