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Almanya'dan kısmi vize serbestisi önerisi

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Almanya'dan kısmi vize serbestisi önerisi
Almanya, referandum sonrasında AB ülkeleri arasında tartışılmaya başlanan Türkiye ile AB müzakerelerinin durdurulmasına karşı çıktı. Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, karşı çıkış nedenini 'Türkiye'yi Rusya'nın yanına itmek istemiyoruz' sözleriyle açıkladı.

Almanya, referandum sonrasında AB ülkeleri arasında tartışılmaya başlanan Türkiye ile AB müzakerelerinin durdurulmasına karşı çıktı. AB Dışişleri Bakanları toplantısı için Malta'da bulunan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Biz ilişkilerin durdurulmasının tamamen yanlış olacağını düşünüyoruz" dedi. Gabriel, Türkiye'yi Rusya'nın yanına itmek istemediklerini söyledi.

 

'KISMİ VİZE MUAFİYETİ HERKES İÇİN DEĞİL'

Alman basınının aktardığına göre, yeni diyalog kanalları aranması gerektiğini kaydeden Gabriel, Türkiye'deki demokratik güçlerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Alman Dışişleri Bakanı, "Entelektüeller, sanatçılar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları için neden vize muafiyeti getirmiyoruz? Yani herkes için değil ama, Türkiye'nin referandumda karşı oy kullanan ve demokratik olmayı hedefleyen kesimine. Ben onları hayal kırıklığına uğratmamamız gerektiğini düşünüyorum" diyerek kısmi vize serbestisi önerisi getirdi.

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