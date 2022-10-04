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Almanya’dan Polonya’nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı nedeniyle tazminat ödenmesi talebini kesin bir dille reddetti.
Almanya’dan Polonya’nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 7. Varşova Güvenlik Forumu vesilesiyle Polonya’nın başkentine yaptığı ziyarette basın toplantısı düzenledi.Ülkesi ile Polonya arasındaki 2. Dünya Savaşı tazminatı konusuna değinen Baerbock, mevkidaşı Zbigniew Rau’ya hitap ederek “Alman hükümetinin bakış açısına göre, tazminat konusu, bildiğiniz gibi, kapanmıştır.” dedi.

Rau, dün yaklaşık 1,3 trilyon avro tazminat talep eden resmi bir notaya imza atmıştı.

Almanya, savaştan sonraki yıllarda Doğu Bloku ülkelerine tazminat ödediğini ve Polonya’ya toprak verildiğini hatırlatıyor.

‘UKRAYNA’YI DESTEKLEMELİYİZ’

Öte yandan forumda konuşan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, NATO’ya çağrıda bulunarak Rusya’ya daha fazla baskı uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Blaszczak, “Rusya, Ukrayna’nın uzun vadeli güvenliğini garanti eden siyasi bir çözümü kabul etmeye hazır olana kadar, Ukrayna’ya geniş ve kapsamlı destek sağlamamız gerekiyor.” dedi.

Polonyalı Bakan, “Kiev’in müzakere masasında başarabileceği şey, savaş alanındaki durumla çok yakından ilişkilidir.” ifadesini kullandı.

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